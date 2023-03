Serie A, Verona-Monza: le probabili formazioni

Zaffaroni deve fare a meno di Ceccherini e Ngonge: la scelta va su Coppola e Kallon. Palladino con Petagna dl 1'

12-03-2023 09:00

Appuntamento alle 15 allo stadio Marcantonio Bentegodi per Hellas Verona e Monza, gara valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023. Tra gli scaligeri, Zaffaroni con problemi in difesa e in attacco: con Ceccherini e Ngonge indisponibili, spazio quindi a Coppola e Kallon. Nel Monza di mister Palladino c’è Petagna dal 1′ al posto di Dany Mota Carvalho. Qui di seguito le probabili formazioni della gara affidata all’arbitro forlivese Marco Piccini:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Lazovic, Kallon; Gaich. All.: Zaffaroni.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All.: Palladino.