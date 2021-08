Serie A, Verona-Sassuolo: le probabili formazioni

Tutto pronto al Bentegodi per questa sfida che alle ore 18.30, vedrà scendere in campo due potenziali sorprese della stagione con due nuovi tecnici: Eusebio Di Francesco e Alessio Dionisi che prendono il posto di Ivan Juric e Roberto De Zerbi.

Dopo il positivo esordio ufficiale in coppa Italia, mister Di Francesco ha deciso di non dare seguito al 4-3-3 classico, ma di optare per un 3-4-2-1 con Barak e Zaccagni alle spalle di Kalinic nel tridente. Tameze, Veloso in mediana. Kalinic unico terminale d’attacco degli scaligeri.

In casa Sassuolo invece, Dionisi sembra aver deciso di puntare sul 4-2-3-1: di conseguenza un ruolo per tre (Caputo, Raspadori e Scamacca). Boga alla fine, sembra destinato alla permanenza.

PROBABILI FORMAZIONI

Hellas Verona (3-4-2-1) : Montipò, Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Squalificati: Kyriakopoulos

OMNISPORT | 20-08-2021 10:42