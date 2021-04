Serie A, Verona-Spezia: le probabili formazioni

La 34a giornata verrà aperta da Verona-Spezia, in programma sabato 1 maggio alle 15:00. Il Verona è in un tunnel buio che sembra non aver fine, avendo collezionato ben quattro sconfitte di fila nelle ultime quattro uscite. Lo Spezia tra alti e bassi tiene viva la speranza salvezza, essendo al quindicesimo posto con sole due lunghezze di vantaggio dal terzultimo.

Periodo di forma pessimo per il Verona di Juric, che si trova stabile in decima posizione in classifica con 41 punti accumulati. I gialloblu hanno però alle spalle un filotto di quattro partite perse consecutivamente. Anche lo Spezia non vive uno dei suoi migliori momenti, avendo conquistato solo quattro punti nelle ultime cinque uscite.

Juric nel suo Verona dovrà fare a meno di Ceccherini (squalificato), e dei vari infortunati: Veloso, Vieira e Lovato. Spezia che invece ha tutti i giocatori disponibili e pronti per il match.

PROBABILI FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Sturaro, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde. All. Italiano

30-04-2021