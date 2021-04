Spezia 2020-21, gli stipendi dei calciatori. Quanto guadagnano

Lo Spezia è la debuttante assoluta nel campionato di Serie A 2020-21. La squadra ligure dopo 114 anni di storia è finalmente approdata nella massima serie grazie a un patron facoltoso ma oculato come Gabriele Volpi, alla guida dalla panchina di Vincenzo Italiano uno dei giovani tecnici italiani più promettenti e alla rosa più giovane dello scorso campionato di Serie B. Gli aquilotti hanno una rosa molto ampia per affrontare degnamente la Serie A, ma poco costosa. Sono i nuovi arrivati, che in virtù della loro esperienza internazionale, hanno staccato gli ingaggi più significativi. I più costosi sono infatti il portiere olandese Zoet e l’attaccante Farias che prendono 1milione a stagione. Dietro di loro il difensore albanese Ismaili (0,6milioni). Della rosa vittoriosa in Serie B i più costosi sono il panzer bulgaro Galabinov e lo schiacciasassi franco-angolano Nzola a staccare l’assegno più elevato (0,4milioni all’anno), pari ai nuovi arrivi Sala, Verde e Agudelo. Scorrendo la tabella sotto troverete agli ultimi posti quasi tutti i grandi protagonisti della storica promozione dal motorino Gyasi, dal talentuoso Maggiore al granitico Erlic.

Spezia 2020-21, gli ingaggi di Galabinov, Gyasi, Nzola, Capradossi e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio Jeroen Zoet 1 Diego Farias 1 Ardian Ismajli 0,6 Jacopo Sala 0,4 Kevin Agudelo 0,4 Andrej Galabinov 0,4 M’Bala Nzola 0,4 Daniele Verde 0,4 Lucien Agoume 0,35 Nahuel Estévez 0,35 Léo Sena 0,35 Rafael 0,3 Riccardo Marchizza 0,3 Elio Capradossi 0,3 Federico Mattiello 0,3 Cristian Dell’Orco 0,3 Tommaso Pobega 0,3 Roberto Piccoli 0,3 Claudio Terzi 0,25 Salvador Ferrer 0,25 Julian Chabot 0,2 Matteo Ricci 0,2 Giulio Maggiore 0,2 Martin Erlic 0,15 Gennaro Acampora 0,15 Simone Bastoni 0,1 Emmanuel Gyasi 0,1

