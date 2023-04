Serie A, vittoria fondamentale per l'Empoli: ko il Lecce

I toscani si sono aggiudicati la sfida importante per la salvezza contro i pugliesi. Decisivo Caputo su rigore.

03-04-2023 21:28

Il primo incontro del lunedì sera di Serie A è iniziato un’ora più tardi per un principio di incendio scoppiato negli spogliatoi del Castellani, subito domato dai vigili del fuoco. Poi si è concluso con la vittoria importante per l’Empoli padrone di casa. La formazione toscana ha infatti battuto per 1-0 il Lecce, ottenendo tre punti fondamentali per raggiungere quanto prima la salvezza.

Gara tattica fra le due squadre già nel primo tempo, con le occasioni più importanti arrivate nel giro di un minuto. Blin ci ha provato, ma Bandinelli ha salvato tutto. In seguito, il tiro di Caputo è stato respinto da un ottimo Falcone.

Nella ripresa poi la partita è stata decisa da un calcio di rigore, conquistato da Parisi dopo essere stato tirato giù da Hjulmand. Sul dischetto si è presentato così Caputo, che al 62′ ha trasformato e segnato così la rete definitiva della partita.

Entrambe le squadre venivano da quattro sconfitte di fila, ma ora l’Empoli di Paolo Zanetti ha interrotto la striscia salendo così quattordicesimo a quota 31. Quinto ko consecutivo per il Lecce di Marco Baroni, sedicesimo a 27 con otto punti di vantaggio sul Verona terzultimo.