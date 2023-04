Sfida d’alta quota nel campionato femminile dove le giallorosse ospitano da prime in classifica la squadra di Montemurro, “condannata” ad un solo risultato se vuole credere nella rimonta.

22-04-2023 11:16

La sfida dell’anno del calcio femminile italiano è tutta qua: Roma – Juventus. La pool scudetto in questo sabato passa dal big match di scena al “Tre Fontane” a partire dalle ore 14.30.

La squadra di coach Spugna vuole vincere per ipotecare il primo titolo della sua storia, di fatto un successo le porterebbe a +11 sulle rivali e già sabato prossimo contro la Fiorentina potrebbe partire i festeggiamenti.

Bisogna però fare i conti con la Juventus, squadra che quest’anno ha già affrontato per due volte Giacinti & co nella regular season uscendone sempre da vincitrice. In caso di tre punti il distacco si ridurrebbe a 5 lunghezze e significherebbe mettere pressione alle giallorosse nel rush finale.