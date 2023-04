Serie A women: Roma ad un passo dal titolo, Milan – Juve bella e importante

È di nuovo poule scudetto e poule salvezza con tante sfide che potrebbero rivelarsi decisive a partire dalla gara delle giallorosse con la Fiorentina: in caso di vittoria sarà scudetto.

29-04-2023 10:50

La serie A femminile potrebbe essere arrivata allo snodo cruciale della stagione, ed in questo weekend proseguirà la pool Scudetto e la poule salvezza con sfide decisive.

Primo campo da tenere d’occhio il Tre Fontane. La Roma ospita la Fiorentina, vincere vorrebbe dire celebrare il primo scudetto della storia.

Ventiquattro ore più tardi la Juventus sfiderà il Milan per tenersi stretto il secondo posto e per garantirsi la partecipazione alla prossima Women Champions League.

Nella bagarre salvezza, invece, si giocano tantissimo Parma e Pomigliano, opposte una di fronte all’altra.

Sabato sarà la volta di Sampdoria – Sassuolo. Le neroverdi hanno conquistato 5 successi consecutivi ipotecando così la salvezza, le blucerchiate invece andranno a caccia della seconda vittoria in due uscite per mantenere il vantaggio sul Parma. C’è da fare molta attenzione perché il nuovo format prevede che la penultima in classifica dovrà lo spareggio con la seconda classificata del campionato di serie B.

Di seguito il programma completo.

Poule scudetto

Roma – Fiorentina (sabato 29 aprile ore 14.30)

Milan – Juventus (domenica 30 aprile ore 14.30)

Riposa: Inter

Poule salvezza

Sampdoria – Sassuolo (sabato 29 aprile ore 12.30)

Parma – Pomigliano (domenica 30 aprile ore 12.30)

Riposa: Como