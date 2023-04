Serie A women: Roma-Milan per la Poule scudetto, Sassuolo-Pomigliano per la salvezza

Prima della sosta per le nazionali, torna il campionato con la sua seconda parte: due le sfide ai piani alti, con le giallorosse pronte ad andare in fuga, punti preziosi anche nelle zone basse.

01-04-2023 11:46

La serie A women torna protagonista in questo weekend con sfide equamente suddivise tra sabato e domenica.

La poule scudetto vedrà di scena la sfida tra Roma e Milan, con le giallorosse chiamate a dimenticare l’eliminazione in Champions League per mano del Barcellona, e le rossonere che si affidano a Piemonte.

Con la Juve ai box per il turno di riposo, l’occasione di volare a +8 per le ragazze di Spugna è ghiotta. Altra sfida, ma in scena domenica, è quella tra Fiorentina – Inter. Viola pronte a tornare al successo, nerazzurre a caccia del 5° risultato utile consecutivo contro la formazione toscana.

Sul fronte salvezza, invece, tocca a Como – Parma e Sassuolo – Pomigliano. Quest’ultime hanno confezionato delle ultime settimane molto fruttifere, ed ora la permanenza in serie A è più vicina; diverso il discorso per le comasche e le gialloblù che necessitano di punti per continuare a credere nel loro obiettivo.

Programma Poule Scudetto

Sabato 1 aprile ore 14.30: Roma – Milan

Domenica 2 aprile ore 14.30: Fiorentina – Inter

Programma Poule Salvezza

Sabato 1 aprile ore 12.30: Como – Parma

Domenica 2 aprile ore 12.30: Sassuolo – Pomigliano