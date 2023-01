22-01-2023 15:50

La rottura tra Zaniolo e la Roma è ormai totale, e il classe 1999 sembra pronto alla cessione, forse già nel mercato di gennaio. In Premier League si sta parlando molto del calciatore, col Tottenham in pole position per acquistarlo immediatamente, pagando il prezzo di 35 milioni deciso dai giallorossi. Inoltre, la Roma non vorrebbe venderlo in Serie A, per non rinforzare una diretta concorrente.

Tuttavia, nelle ultime ore si sta facendo largo il Milan come possibile destinazione per Zaniolo. Come riportato da Repubblica, Zaniolo rappresenta in pieno l’identikit fissato da Maldini e Massara come un obiettivo per il mercato d’estate.

L’idea della dirigenza rossonera è quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20-22 milioni di euro.

