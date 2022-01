Serie A: zero gol e pochissime emozioni tra Lazio e Atalanta

22-01-2022 22:49

La sfida della ventitreesima giornata tra Lazio e Atalanta, guidate da due allenatori, Sarri e Gasperini, considerati tra coloro che fanno il gioco più offensivo e spregiudicato in Serie A, finisce 0-0, anche se quantomeno la Dea aveva la scusante di essere in emergenza. Primo tempo della partita dell’Olimpico senza alcuna occasione da rete e di conseguenza anche senza alcuna emozione. La prima palla gol, che sarà anche l’unica degna di questo nome di tutta la partita, è per la Lazio e arriva al 64’: Milinkovic-Savic crossa e Zaccagni di destro colpisce il palo. Un punto che non accontenta nessuna delle due squadre.

OMNISPORT