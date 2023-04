Serie B 2022-2023, Cagliari-Ternana: le probabili formazioni

Le possibili scelte di Claudio Ranieri e Cristiano Lucarelli in vista dell'anticipo della 35esima giornata

30-04-2023 08:25

Squadre tutt’altro che in forma oggi pomeriggio alla Unipol Domus per Cagliari-Ternana, anticipo (insieme a SPAL-Perugia) della trentacinquesima giornata di Serie B, in cui otto partite su dieci si disputeranno nella giornata di lunedì 1° maggio. I padroni di casa di Claudio Ranieri, provenienti dal ko di Parma per 2-1, non vincono da quattro partite, in cui hanno collezionato solamente 3 punti. La Ternana di Cristiano Lucarelli, invece, proviene dal clamoroso tonfo interno (1-4) contro il Venezia. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo:

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Obert, Dossena, Barreca; Lella, Makoumbou, Nandez; Rog; Prelec, Lapadula. All.: Ranieri.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli, Defendi, Mantovani, Diakite, Corrado, Agazzi, Proietti, Palumbo, Partipilo, Falletti, Favilli. ALl.: Lucarelli.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma 1.