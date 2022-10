Serie B: Bari sprecone, la Ternana si salva

28-10-2022 22:46

E’ finito 0-0 l’anticipo della undicesima giornata di Serie B tra Bari e Ternana. Al San Nicola la sfida tra le due squadre di alta classifica è terminata con un nulla di fatto.

Nel primo tempo i Galletti erano riusciti a sbloccare il match con Scheidler, ma la rete è stata annullata dal Var per fuorigioco. I pugliesi dominano ma non sono stati efficaci sotto porta, e nella ripresa non è cambiato il copione con la traversa di Botta al 60′ e due belle parate di Iannarilli su Cheddira.

In classifica il Bari manca così il sorpasso alla Ternana e sale a 19 punti, a una lunghezza dalla squadra di Cristiano Lucarelli, terza.