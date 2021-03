Serie B: bene Empoli e Monza, che colpo del Lecce a Venezia

Grandi partite e sorprese inaspettate hanno condito la 29° giornata di Serie B. La giornata si è aperta con la sfida in zona playoff tra Pisa e SPAL, vinta largamente dai toscani con un netto 3-0.

Nelle gare di oggi, grandissimo colpo esterno del Lecce, che stende il Venezia per 3-2 grazie ai gol di Pettinari e alla doppietta di Coda ed entra con prepotenza ed aggressività in zona Play-Off.

Virtus Entella-Cromonese finisce 2-0 ma verrà ricordata soprattutto per l’incredibile gol da centrocampo di Castagnetti.

Nessun problema per le prime due della classifica, Empoli e Monza. I toscani superano senza affanni il Pordenone con un semplice 1-0 firmato Chrzanowski, mentre il Monza di Berlusconi e Galliani si impone in casa sulla Reggiana per 2-0 coi gol di Augusto e Colpani.

Questi tutti i risultati, in attesa della fine della partita Pescara-Ascoli:

PISA-SPAL 3-0 [44′ Marsura, 80′ Mazzitelli, 90+2′ Siega]

ENTELLA-CREMONESE 0-2 [47′ Gaetano, 60′ Castagnetti]

VENEZIA-LECCE 2-3 [11′ Pettinari (L), 46′ pt aut. Lucioni (V), 50′ e 71′ rig. Coda (L), 57′ Maleh (V)]

COSENZA-VICENZA 1-1 [8′ Gliozzi (C), 50′ Valentini (V)]

BRESCIA-REGGINA 1-0 [46′ Van de Looi]

CHIEVO-FROSINONE 0-0

CITTADELLA-SALERNITANA 0-0

EMPOLI-PORDENONE 1-0 [88′ aut. Chrzanowski]

MONZA-REGGIANA 2-0 [12′ Carlos Augusto, 84′ Colpani]

