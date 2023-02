Serie B: Cagliari beffato a Bari, tris Perugia

Al San Nicola finisce in parità la partita delle 16.15

18-02-2023 18:27

E’ terminato 1-1 il big match della 24esima giornata di Serie B tra Bari e Cagliari. Al San Nicola Lapadula ha portato in vantaggio gli ospiti nei primi minuti ma nella ripresa si è fatto espellere per doppia ammonizione, lasciando i suoi in 10 per tutto il secondo tempo. Il pareggio dei pugliesi è arrivato beffardo su rigore con Antenucci al 95′: in classifica Galletti terzi a 40 punti, sardi sesti a 36.

Nell’altro match della 16.15, il Perugia ha battuto per 3-0 la Ternana, allontanandosi dalla zona calda della classifica.