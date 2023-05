Serie B, Ceppitelli: "A Venezia c'è entusiasmo, ma il Parma è tra le più forti del campionato"

Il giocatore del Venezia in conferenza stampa: “Grazie a tutti si è creata una bella atmosfera nel gruppo, nella società e con i tifosi soprattutto”

17-05-2023 15:59

Luca Ceppitelli, giocatore del Venezia, parla in conferenza stampa ed analizza la prossima gara contro il Parma. Ecco alcune dichiarazioni, raccolte da TuttoVeneziaSport.it e da Tuttomercatoweb, da parte del giocatore del Venezia

Sulla gara contro il Parma: “La stiamo preparando con l’entusiasmo che secondo me ci vuole in queste situazioni e che ci ha portato a poterci giocare questo traguardo. Grazie a tutti si è creata una bella atmosfera nel gruppo, nella società e con i tifosi soprattutto. Ora bisogna cercare di andare a Parma a vincere, la vittoria ci garantisce i playoff, il pareggio potrebbe non bastarci quindi bisognerà cercare di vincere. Sarà difficilissima come sfida perché il Parma è tra le squadre più attrezzate del campionato, dovremo giocarcela fino in fondo per cercare di portare a casa i tre punti e ottenere questo grande traguardo”.

Riguardo se la partita di venerdì sia una finale: “Di finali nell’ultimo periodo ne abbiamo giocate parecchie, prima avevamo l’obiettivo della salvezza e per raggiungerlo abbiamo dovuto vivere le partite come tante piccole finali, sembra retorica ma è un fatto, abbiamo avuto tanti scontri diretti che siamo stati bravi ad affrontare. Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo essere bravi a metterci la stessa determinazione, aggiungendo un po’ di sfrontatezza in più che ci siamo conquistati per poter puntare all’obiettivo più alto”.

In chiusura ancora un commento sul Parma: “Sappiamo di affrontare un avversario forte e dobbiamo andare a vincerla, servirà un pizzico di follia. In spogliatoio siamo diventati da un bel gruppo una squadra, si è creato un gruppo forte, c’è armonia e c’è voglia di giocarsela fino in fondo. Vedremo cosa riusciremo a raggiungere, ma penso che ogni fine settimana il campo stia dimostrando che il gruppo c’è. L’unica aspettativa è quella di ripetere gli approcci delle ultime partite, mettendoci la concentrazione e l’impatto avuto. Dobbiamo confermare quanto di buono abbiamo fatto, non è facile confermarsi ma è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda la gestione della partita dobbiamo migliorarci, ci stiamo lavorando, ma non sarà facile contro una squadra come il Parma. Dovremo andare al massimo per tutti i minuti”.