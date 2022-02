Serie B: il Pisa agguanta la Cremonese, Parma a picco

19-02-2022 18:02

Prosegue senza soste il tour de force delle squadre di Serie B , che nel mese di febbraio consumerà ben sei giornate.

Nella prima parte del programma del 25° turno, in attesa che scendano in campo le prime della classe, fa la voce grossa il Pisa, che passa in casa del Monza in rimonta e torna provvisoriamente in testa alla classifica: Puscas e un’autorete ribaltano il gol di Valoti, ridimensionano i brianzoli e rilanciano le quotazioni della squadra di D’Angelo , che non aveva ancora vinto nel 2022 e che torna in testa alla classifica a quota 45 punti, gli stessi della Cremonese rallentata dal Perugia che impone lo 0-0 alla squadra di Pecchia confermando il proprio ottimo momento di forma.

Irrompe in zona playoff l’ Ascoli che travolge l’Alessandria, mentre è sempre più crisi per il Parma, sconfitto in casa dalla Ternana e ora solo a +5 sulla zona playof. Prima vittoria per la Reggina nell’era Stellone , un gran gol di Pepito Rossi non basta alla Spal a Vicenza.

Risultati e marcatori partite del sabato 26ª giornata :

Ascoli-Alessandria 3-0

29′ Saric; 54′ Bidaoui; 61′ Botteghin

Monza-Pisa 1-2

8′ Valoti (M); 18′ Puscas (P); 65′ aut. Pereira (M)

Parma-Ternana 2-3

4′ Donnarumma (T); 11′ Partipilo (T); 16′ Cobbaut (P); 22′ Vazquez (P); 61′ Pettinari (T)

Perugia-Cremonese 0-0

Reggina-Pordenone 2-0

66′ Menez; 86′ Di Chiara

Vicenza-Spal 1-1

26′ Rossi (S); 47′ pt. Cavion (V)

