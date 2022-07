Serie B, Filippo Inzaghi nuovo tecnico della Reggina

12-07-2022 23:46

Filippo Inzaghi torna in panchina, e lo fa da nuovo allenatore della Reggina. Dopo aver vinto la Serie B 2019/2020 alla guida del Benevento, e aver guidato in questa stagione il Brescia (non senza problemi), Super Pippo approda a Reggio Calabria con l’idea di costruire qualcosa di importante. Il suo contratto infatti durerà tre anni.

Riportate dalla Gazzetta dello Sport, ecco le parole di Felice Saladini:

“Dico grazie a Pippo Inzaghi, per aver scelto di far parte del nostro progetto. Stiamo rispettando sia le promesse sia i principi che avevo deciso quando ho acquistato il club, meno di un mese fa. Intorno alla nuova Reggina si stanno raccogliendo le forze migliori della città e dello sport. Un progetto solido basato su molto lavoro, fatti concreti e tantissimo entusiasmo”.