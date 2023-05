Serie B, Gilardino può sognare

L'allenatore del Genoa: "Punto prezioso per il nostro obiettivo, contro l'Ascoli serve umiltà".

01-05-2023 21:46

Lo 0-0 del Druso permette al Genoa di mantenere a debita distanza il Bari terzo, fermato al San Nicola da un indomito Cittadella.

Alberto Gilardino, che nel finale è stato espulso dal Sig. Di Bello, commenta la prestazione dei liguri a ‘Sky Sport’: “Finale concitato, io e Bisoli siamo stati espulsi; secondo me c’era il rigore su Ekuban e gli animi si sono scaldati. Spiace aver lasciato soli i ragazzi nelle battute conclusive: non commento la decisione dell’arbitro, loro sono chiamati a prendere una decisione in pochi istanti. E’ un pari importante, possiamo continuare a sognare: abbiamo creato poco, è stata una sfida scorbutica. La squadra ha dato il giusto segnale, difettando nella zampata al momento conclusivo. Ci prepareremo bene per l’Ascoli, come siamo soliti fare: servirà approcciarla nella maniera giusta, con umiltà”.