Serie B, Giudice Sportivo: punito il Bari di De Laurentiis. Un turno a Bellusci e Sersanti, 15 squalificati

Nessun provvedimento per quanto concerne i calciatori, mentre il club pugliese paga caro un fascio di luce laser rivolto contro un calciatore della Cremonese.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviata la 32a giornata della regular season, arrivano le decisioni del giudice sportivo della Lega B, in seguito ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso dell’ultimo weekend. In totale sono 15 gli squalificati in vista del prossimo turno del campionato cadetto, entrato ormai nella sua fase finale. Multato il Bari di Luigi De Laurentiis.

Una giornata a Bellusci e Sersanti

In vista della 14a giornata del girone di ritorno, l’Ascoli dovrà rinunciare a un veterano della difesa come l’ex Catania Bellusci, espulso per aver commesso un grave fallo di gioco e squalificato dal giudice sportivo per un turno. Alessandro Sersanti del Lecco, invece, ha incassato una doppia ammonizione lo scorso weekend e salterà la sfida interna con la Reggiana di Alessandro Nesta.

15 squalificati in Serie B, emergenza in casa Pisa

Oltre a Bellusci e Sersanti, salteranno la 33a giornata di campionato anche calciatori importanti come Adorni del Brescia e Di Cesare del Bari, così come Antonio Caracciolo, Leverbe e Canestrelli del Pisa. Mister Aquilani in emergenza. Erano diffidati, e dunque squalificati per il prossimo turno, anche Amatucci del Cittadella, Di Mariano e Lucioni del Palermo, fino ad arrivare a Giuseppe Sibilli (Bari) e Vittorio Parigini (Lecco).

Bari, multa per il club di Luigi De Laurentiis

Oltre il danno, la beffa. È quanto accaduto al Bari di Luigi De Laurentiis, che sarà costretto a pagare un’ammenda di €5.000 “per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria”. Costa caro, dunque, il comportamento di un tifoso biancorosso, che ha approfittato ad infastidire un giocatore della Cremonese, nel match perso 1-2 dai Galletti al “San Nicola”.

Le partite del prossimo turno di Serie B: gli orari

Riflettori puntati sul prossimo turno di Serie B, che potrebbe consentire al Parma di Fabio Pecchia di consolidare il primato in classifica. Crociati impegnati al “Tardini” sabato alle ore 16.15 contro lo Spezia. La 33a giornata della regular season, però, sarà aperta dall’anticipo del venerdì tra Modena e Catanzaro, in programma al “Braglia” alle ore 20.30.

Nel primo pomeriggio di sabato, spazio a Cremonese-Ternana e Como-Bari, tra le gare più interessanti del weekend. Grande curiosità per la prestazione della Sampdoria di Andrea Pirlo, che ospiterà il Sudtirol a Marassi. Chiuderà il turno il posticipo domenicale Venezia-Brescia, tutto da seguire.

Ecco gli orari delle partite del prossimo turno in Serie B: