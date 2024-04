Serie B 32a giornata: risultati e classifica: la Cremonese batte il Bari e sale momentaneamente al 2° posto

Ottimo successo esterno sul campo del Bari per la Cremonese, che supera momentaneamente al 2° posto in classifica Como e Venezia, impegnate questo weekend con Catanzaro e Ascoli

Il 32° turno di Serie B si apre con la vittoria esterna della Cremonese sul campo del Bari per 2-0. Grazie a questo successo esterno i lombardi si portando momentaneamente al 2° posto in classifica scavalcando Como e Venezia, che scenderanno in campo tra sabato e domenica rispettivamente contro Catanzaro e Ascoli.

Importante vittoria esterna sul campo del Bari per la Cremonese, che mette così ancor più pressione sulle spalle Como e Venezia. I lombardi indirizzano da subito il match sui binari giusti grazie a un’autorete arrivata al primo minuto di gioco di Raffaele Maiello, la cui sfortunata deviazione sul cross basso di Leonardo Sernicola batte Brenno. Nel secondo tempo la squadra allenata da Giovanni Stroppa raddoppia grazie a Michele Collocolo che deposita comodamente in rete un cross di Frank Tsadjout deviato dall’estremo difensore avversario. Nei minuti di recupero arriva anche il gol di Malcom Edjouma con un tiro al volo su una respinta di Paolo Ghiglione ma è ormai troppo tardi per provare a riaprire l’incontro.

Il programma della 32a giornata

Bari-Cremonese 1-2: Marcatori: 1’ pt aut. Maiello (B), 21 st Collocolo (C), 45′ + 2′ st Edjouma (B)

Bescia-Pisa: sabato 6 aprile ore 14.00

FeralpiSalo-Cosenza: sabato 6 aprile ore 14.00

Südtirol-Parma: sabato 6 aprile ore 14.00

Ternana-Modena: sabato 6 aprile ore 14.00

Spezia-Lecco: sabato 6 aprile ore 14.00

Reggiana-Cittadella: sabato 6 aprile ore 16.15

Catanzaro-Como: sabato 6 aprile ore 16.15

Palermo-Sampdoria: sabato 6 aprile ore 16.15

Ascoli-Venezia: domenica 7 aprile ore 16.15

La classifica di Serie B alla 32a giornata

Parma 65, Cremonese 59*, Como 58, Venezia 57, Catanzaro 52, Palermo 49, Sampdoria 43**, Brescia 42, Pisa e Reggiana 40, Cittadella 39, Sudtirol e Modena 38, Bari 35*, Cosenza e Spezia 34, Ternana 32, Feralpisalò 30, Ascoli 28, Lecco 22.

* Una partita in più; ** 2 punti di penalizzazione

