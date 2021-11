Serie B, Giudice Sportivo: stangate Benevento e Pisa

09-11-2021 14:18

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B sulle gare della 12^ giornata.

Mano pesante per due squadre ovvero Benevento e Pisa. Per quanto riguarda i giocatori sono state inflitte tre giornate di squalifica a Kamil Glik del Benevento “per avere, al 25° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente il ginocchio di un calciatore avversario” e a Idrissa Touré del Pisa “per avere, al 15° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una gomitata al volto un avversario”.

L’ex capolista toscana perde per un turno anche altri due giocatori ovvero il bomber Lucca e Nagy; il Cittadella invece perde Benedetti per la trasferta di Terni; la Reggina dovrà fare meno del laterale Di Chiara contro la Cremonese in casa, mentre il fanalino di coda, Pordenone non avrà a disposizione El Kaouakibi per il match casalingo contro l’Ascoli.

