Serie B, il Brescia vince all'ultimo respiro

16-09-2022 22:38

L’anticipo della sesta giornata di Serie B si chiude con il successo all’ultimo respiro del Brescia. Allo stadio Rigamonti il club lombardo allenato da Pep Clotet riesce infatti a superare il Benevento per 1-0 grazie al gol di Flavio Bianchi al 93′.

Tre punti importanti per il Brescia, alla quarta vittoria consecutiva, che resta in testa alla classifica salendo a quota 15 punti. Seconda sconfitta di fila invece per il Benevento allenato da Fabio Caserta, che resta invece a metà classifica fermo a 7.