Serie B: il Monza prova a sfatare il tabù Del Duca

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite nel campionato cadetto hanno fatto scivolare i brianzoli al quarto posto in classifica. La squadra di mister Brocchi ha attualmente 52 punti, 7 meno della capolista Empoli (che deve recuperare due match) e 6 meno del Lecce che al momento sarebbe la seconda squadra ad essere promossa direttamente in Serie A.

Serve un cambio di passo, serve ritrovare ritmo e vittorie per cercare di non lasciare nulla di intentato. Brocchi e il Monza lo sanno bene e per questo hanno voulto rivolgere un messaggio ai tifosi biancorossi in vista del rush finale.

“Staff, squadra e società sono unite più che mai per affrontare le ultime partite che rimangono e coronare questo sogno: siamo un gruppo unito, con il mister. Il fatto che ci siano difficoltà ci deve dare la forza di compattarci ancora di più e andare verso la Serie A: ci crediamo ancora, e dobbiamo farlo fino alla fine. Daremo il massimo per poter raggiungere questo grane sogno, e vorremmo che tutti quelli che hanno a cuore il Monza abbiano come obiettivo la Serie A”

Il primo passo va fatto già domani in occasione della 33^ giornata di campionato, quando il Monza affronterà l’Ascoli al “Del Duca”, stadio infausto per i lombardi: come infatti evidenziano i canali ufficiali del club, i biancorossi non hanno mai vinto” nei sei precedenti disputati sul campo dell’Ascoli nel torneo cadetto, subendo sempre almeno un gol nel parziale; in quattro di questi match i biancorossi non hanno trovato la via della rete e negli altri due non sono andati oltre una marcatura”.

PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Andrea Sottil.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà; Boateng, Diaw, Dany Mota. Allenatore: Cristian Brocchi.

OMNISPORT | 09-04-2021 13:23