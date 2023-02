Serie B: il Parma si rialza, ok Palermo

I crociati reagiscono dopo la contestazione e abbattono il Genoa

05-02-2023 18:24

Il Parma si è rialzato dopo la sconfitta di Cosenza e le contestazioni dei tifosi: i crociati hanno superato per 2-0 in casa il Genoa secondo in classifica grazie ai gol di Benedyczak e Vazquez su calcio di rigore.

Un successo che ridà fiducia all’ambiente e permette ai gialloblu di rientrare in zona playoff al settimo posto a quota 33 punti, mentre il Genoa resta fermo al secondo a 40 e vede il Frosinone sempre più lontano (+11).

Nell’altro match della cadetteria, il Palermo ha battuto per 2-1 la Reggina grazie ai gol di Brunori e Soleri, calabresi a segno con un autogol di Marconi. In classifica rosanero sesti a 34 punti, Reggina alla seconda sconfitta di fila e ferma al terzo posto a 39 punti.