Serie B, Il Parma torna a vincere: Brescia ko 2-0

12-12-2022 23:17

Il Monday match sorride al Parma che nella sfida con il Brescia s’impone per 2-0.

La gara va in scena al Rigamonti, non manca nemmeno la nebbia a complicare la vita ai ventidue in campo. Nel primo tempo ci pensa Man al 16’ con un gran sinistro a sbloccare la gara. Arrivano altre due occasioni una con Vazquez e l’altra ancora con Man ma il risultato non cambia fino al duplice fischio.

Nella ripresa la nebbia la fa da padrona, Ayè trova il pareggio ma viene annullato per fuorigioco, Moreo ci prova ancora di testa ma manda alto e alla fine ecco Bonny che al 95esimo chiude la gara.

Con questi tre punti i ragazzi di Pecchia salgono al 5° posto in classifica, 26 punti come la Ternana.