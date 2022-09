Serie B, il Perugia esonera Castori

19-09-2022 18:41

La sconfitta 1-0 contro i cugini della Ternana è costata il posto a Fabrizio Castori, che chiude così la sua avventura in Umbria dopo poche giornate.

Questo il bilancio dell’allenatore che ha trascinato Carpi e Salernitana in Serie A e che era tra i più esperti dell’attuale Serie B: una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte.

E’ in dirittura d’arrivo la trattativa tra i biancorossi e Silvio Baldini, cui è stato offerto un contratto di un anno: l’allenatore toscano, che dopo una lunga pausa aveva allenato la Carrarese in Serie C, ha condotto nell’ultima stagione il Palermo tra i cadetti, centrando ai playoff una difficile impresa (era stato difatti assunto dai rosanero a metà anno): divergenze con la proprietà hanno causato l’interruzione del rapporto in estate.