Serie B: la Cremonese batte il Brescia e va in testa

05-03-2022 20:54

E’ della Cremonese il big match della ventottesima giornata di Serie B. I grigiorossi battono in rimonta il Brescia per 2-1 e si installano momentaneamente in testa alla classifica in attesa dell’impegno di domani del Lecce a Perugia. Vanno in vantaggio le rondinelle con Cistana al 23’, ribaltano la situazione Gaetano al 31’ e Di Carmine all’87’.

Il Monza termina in nove contro undici per le espulsioni di Carlos Augusto e Donati nel primo quarto d’ora del secondo tempo ma espugna il campo del Cittadella per 2-1 con gol decisivo di Ciurria al 94’. Vittoria esterna anche per il Pisa a Pordenone con un gol di Torregrossa al 26’, i toscani sono a -1 dalla Cremonese, alla pari col Lecce e a +1 sul Brescia. La Spal vince a Como per 2-0, 1-1 tra Parma e Reggina.

OMNISPORT