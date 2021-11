Serie B, la Reggina vince il derby e va in vetta

05-11-2021 23:37

Colpo della Reggina a Cosenza: la squadra di Aglietti si è imposta per 1-0 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie B, e per una notte sale in testa alla classifica del campionato cadetto, appaiata al Pisa.

Il derby calabrese è stato deciso da una rete di Montalto al 55′, una prodezza dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al portiere dei padroni di casa Vigorito. La Reggina, alla quarta vittoria nelle ultime cinque partite, è ora prima con il Pisa a quota 22 punti, mentre il Cosenza è quattordicesimo a 14 punti.

