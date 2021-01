Serie B: L'Empoli cerca la fuga contro il Frosinone

Questa sera alle ore 21.00 si alza il sipario sul 20° turno di Serie B.

Ad aprire le danze il derby veneto tra Vicenza e Venezia. Sono 21 i precedenti tra Vicenza e Venezia in Serie B considerando la regular season, con un bilancio in favore dei biancorossi che guidano con 12 successi a fronte di quattro pareggi e cinque sconfitte, tra cui quelle dei due match più recenti. I padroni di casa hanno perso quattro degli ultimi cinque derby veneti di cadetteria (1N) realizzando solo tre gol nel parziale, dopo aver ottenuto solo una sconfitta nelle precedenti otto gare in Serie B contro avversarie venete mentre i lagunari hanno registrato nelle loro ultime tre vittorie in derby veneti di cadetteria il punteggio di 1-0, compreso il successo contro il Vicenza nella prima giornata di questa Serie B.

La capolista Empoli riceve il Frosinone di Alessandro Nesta: bilancio in netto favore dei toscani negli 11 precedenti in Serie B contro il Frosinone: solo due le sconfitte per i padroni di casa, a fronte di due pareggi e sette vittorie, tra cui le due sfide più recenti. L’Empoli non ha perso alcuna delle nove gare interne in questa Serie B (5V, 4N) e non resta imbattuto in ciascuna delle prime 10 partite casalinghe stagionali in cadetteria dal 2013/14. Il Frosinone, reduce da due pareggi di fila, potrebbe impattare tre gare consecutive in Serie B per la prima volta dal dicembre 2017.

Ascoli e Brescia hanno pareggiato sei delle ultime nove sfide in Serie B, con le due squadre che hanno segnato appena 11 gol in totale in questo parziale. I marchigiani hanno ottenuto 14 vittorie contro il Brescia in Serie B, contro nessuna squadra hanno vinto più partite nella competizione. Il Brescia invece ha subito gol in ciascuna delle nove trasferte in questa Serie B e non arriva a 10 gare esterne di fila senza clean sheet in un singolo campionato cadetto dal maggio 2016.

Scontro salvezza molto delicato a Chiavari. Bilancio in equilibrio nei tre precedenti tra Virtus Entella e Cosenza in Serie B, con un successo per parte e un pareggio nella sfida più recente dello scorso settembre (0-0). La Virtus Entella ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie B (1P), dopo non aver vinto alcuna delle precedenti 17 gare nella competizione (6N, 11P) mentre il Cosenza non ha vinto alcuna delle ultime sette partite di Serie B.

Bella sfida anche a Pordenone tra i padroni di casa e il Lecce in quella che sarà la seconda partita tra Pordenone e Lecce in Serie B, dopo il pareggio a porte inviolate nella gara di andata di questo campionato. Il Pordenone ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro gare di Serie B, già record in cadetteria per i friulani; solo SPAL e Frosinone hanno ottenuto una serie di cinque clean sheet consecutivi nel torneo in corso, mentre gli ospiti hanno tenuto la porta inviolata nell’ultima gara esterna di Serie B e potrebbe ottenere due clean sheet di fila in trasferta per la prima volta dall’ottobre 2018.

Nove degli ultimi 14 incontri tra Pisa e Reggiana in Serie B si sono conclusi con un pareggio (tre vittorie per i toscani e due degli emiliani nel parziale), compresi i due più recenti, dopo che nessuno di tutti i 17 precedenti tra le due squadre si era chiuso in parità.

Nelle 17 sfide di Serie B tra Chievo e Pescara solo in un’occasione si è ripetuto lo stesso risultato in due match consecutivi: due pareggi, entrambi per 0-0, tra il 1995 e 1996; tre vittorie dei veneti, sei degli abruzzesi e otto segni ‘X’ sono il bilancio del parziale. Il Chievo è imbattuto nelle ultime 10 partite di Serie B (4V, 6N): i veneti non fanno meglio da maggio 2008 in cadetteria (20 gare senza sconfitte in quel caso). Il Pescara invece non ha trovato il gol nelle ultime due partite di campionato e non infila tre match consecutivi in Serie B senza andare a bersaglio da marzo 2018.

Sfida numero 16 in Serie B tra SPAL e Monza nel big match del 20° turno, per un bilancio che recita quattro vittorie a favore dei romagnoli, cinque dei brianzoli e sei pareggi, compresi gli ultimi due (0-0 sia nell’aprile 1993 che lo scorso settembre). Il Monza ha chiuso il girone d’andata al secondo posto con 34 punti in classifica; considerando tre punti a vittoria da sempre, la squadra brianzola aveva fatto meglio al termine della prima parte di una stagione di Serie B soltanto una volta nella sua storia: nel 1976/77 (37 punti). A partire dallo scorso novembre, la SPAL è la squadra che ha collezionato più clean sheet nelle gare interne: sei su sette nel parziale; fanno eccezione i tre gol incassati nel match col Brescia nell’unica sconfitta casalinga dei romagnoli in questo campionato.

La Cremonese ha perso due delle ultime tre partite (1N) di Serie B contro il Cittadella, dopo essere rimasta imbattuta in tutte le quattro precedenti (2V, 2N). Il Cittadella non ha mai vinto in casa contro la Cremonese nelle tre sfide disputate in Serie B: due sconfitte e un pareggio nel match più recente del febbraio 2020 (0-0). La Cremonese è l’unica squadra a non avere ancora segnato un gol di testa in questo campionato. Il Cittadella invece è la squadra che ha colpito più legni (12) in questa Serie B, mentre nessuna ne ha urtati meno della Cremonese (due, al pari del Vicenza).

La Salernitana ha vinto soltanto una delle ultime 11 partite di Serie B contro la Reggina (3N, 7P), quella del gennaio 1998: unica sfida in cui la squadra calabrese non ha trovato il gol nel parziale. Tutte le tre vittorie conquistate dalla Salernitana contro la Reggina in Serie B sono arrivate in trasferta: l’ultima per 2-0 nel gennaio 1998. La Reggina ha pareggiato soltanto una delle nove gare interne di campionato (3V, 5P): 0-0 nel derby con il Cosenza nel secondo match casalingo del torneo in corso. La Salernitana ha subito otto gol nelle ultime due trasferte di campionato: tanti quanti quelli incassati dai granata in tutte le precedenti sette gare esterne della Serie B 2020/21. I granata hanno conquistato 34 punti dopo 19 partite giocate; soltanto una volta i campani hanno messo assieme un bottino maggiore a questo punto della stagione: 38 nel 1997/98, quando al termine del torneo furono promossi.

