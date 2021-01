Serie B, l'Empoli vince ancora

L’Empoli inizia il girone di ritorno spingendo sull’acceleratore. Il 3-1 in rimonta al Frosinone vale l’undicesima vittoria in stagione e l’allungo sulle rivali per la promozione, impegnate nella giornata di domenica.

Nelle altre partite della 20a giornata, dopo lo 0-0 tra Vicenza e Venezia nell’anticipo, pareggio tra Pordenone e Lecce e vittorie pesanti in chiave salvezza per Ascoli e Cosenza. Ancora sconfitta la Reggiana. Domenica i posticipi Chievo-Pescara, Spal-Monza e Cittadella-Cremonese, lunedì Reggina-Salernitana.

Risultati 20a giornata Serie B

Ascoli-Brescia 2-1

18’ Jagiello (B); 63’ Eramo (A); 93’ Brosco (A)

Empoli-Frosinone 3-1

31’ Kastanos (F); 34’ Mancuso (E); 42’ Zurkowski (E); 61’ Bajrami (E)

Pisa-Reggiana 1-0

45’ Marconi (P)

Pordenone-Lecce 1-1

14’ Coda (L); 20’ Musiolik (P)

Virtus Entella-Cosenza 1-2

27’ Costa (V); 52’ Gliozzi (C); 56’ rig. Tremolada (C)

Classifica: Empoli 41; Monza *, Salernitana *34; Spal *, Cittadella * 33; Chievo * 32; Lecce 31; Pordenone, Venezia 29; Frosinone * 27; Pisa * 26; Vicenza 22; Brescia 21; Cosenza 20; Cremonese * 19; Reggina *, Reggiana 18; Ascoli, Virtus Entella 17; Pescara * 16.

* una partita in meno

OMNISPORT | 30-01-2021 18:31