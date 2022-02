Serie B: Monza ko a Cremona, pari tra Pordenone e Spal

06-02-2022 18:49

La Cremonese ha superato per 3-2 il Monza in una delle partite della ventunesima giornata di Serie B disputate domenica. I grigiorossi tra le mura amiche si sono imposti grazie alla rete di Gaetani e alla doppietta di Ciofani, inutili per i brianzoli i gol di D’Alessandro e Ciurria. Cremonese quarta a due punti dalla vetta, Monza sempre in zona playoff a 35 punti.

Nell’altra gara domenicale, è finita 1-1 tra Pordenone e Spal, a Butic ha risposto per gli estensi Finotto. In classifica, Ramarri penultimi e ferraresi quattordicesimi a 23 punti.

