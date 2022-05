Serie B: Monza-Pisa è la finale playoff, Brescia fuori

22-05-2022 23:04

Nel giorno dello scudetto del Milan, è arrivata un’altra soddisfazione per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: il Monza ha piegato in casa per 2-1 il Brescia nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B e si è portato a un passo dalla promozione in Serie A.

Saranno così gli uomini di Stroppa a giocarsi contro il Pisa nei prossimi giorni l’ultimo posto disponibile per la promozione: sotto 2-1 dopo il ko nella gara d’andata, la squadra di Corini ha trovato subito la rete al 7′ con Tramoni. Nella ripresa i brianzoli hanno pareggiato con Mancuso al 70′ e hanno trovato nel finale con D’Alessandro il gol che ha chiuso i conti.

OMNISPORT