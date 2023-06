Serie B, Parma: quale sarà il futuro di Buffon?

In un’intervista concessa a Parmalive.it parla il procuratore di Buffon: “Non abbiamo ancora parlato, né io e Gigi tantomeno con la società, Gigi era dispiaciuto per il mancato approdo in finale”

06-06-2023 11:57

Nonostante l’estremo difensore del Parma, Gianluigi Buffon, abbia ancora un anno di contratto, non si hanno certezze sul suo futuro.

A confermare il subbio è stato anche l’agente di Gigi, Silvano Martina. L’agente Fifa durante un’intervista rilasciata a parmalive.com dichiara: “Non abbiamo ancora parlato, né io e Gigi tantomeno con la società. Ora lasciamo passare una decina di giorni e poi vedremo”.

Su un possibile addio in caso di mancata promozione: “Ripeto, non ho ancora parlato con Gigi, ma non credo possa incidere questo”.

In conclusione, l’agente commenta se le lacrime di Buffon fossero lacrime d’addio: ”Assolutamente no, è stata una reazione naturale per la manifestazione d’affetto che hanno fatto i tifosi. Era senz’altro dispiaciuto per il mancato approdo in finale e per non aver fatto felici i suoi tifosi”.