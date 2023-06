Serie B, Pavoletti MVP dei playoff di Serie B: “Una rete che vale una stagione”

Dopo il gol della promozione in Serie A con il Cagliari, Pavoletti vince al trofeo MVP dei playoff di Serie B: “Una rete che vale una carriera, ma soprattutto l’amore infinito dei tifosi rossoblù”

13-06-2023 15:12

È stato decisivo per i sardi. Grazie ad un gol, nel pieno del recupero, che ha fatto gelare il sangue a tutti 60mila tifosi del Bari presenti San Nicola, Leonardo Pavoletti è entrato – uffficlamente – nella storia del Cagliari. Con la rete a due minuti dal triplice fischio sono iniziati i festeggiamenti da parte dei sardi per il ritorno in Serie A.

Leonardo Pavoletti, dopo l’impresa, vince anche il premio di MVP dei playoff di Serie B. “Una rete che vale una stagione, una carriera, ma soprattutto l’amore infinito dei tifosi rossoblù. – si legge nel posto della Lega B – L’attaccante del Cagliari Calcio alza così l’ultimo riconoscimento individuale della stagione e chiude così un anno meraviglioso” riporta Tuttomercatoweb.