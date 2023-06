Serie B, Pecchia dopo i rinnovo con il Parma: “Sono felice”

Tramite i canali ufficiali del Parma, Fabio Pecchia commenta il rinnovo: “ Questa prosecuzione rientra nella logica di una visione congiunta, competitiva e sfidante per tutto l’ambiente”

23-06-2023 15:31

Tramite i canali ufficiali della società emiliana, il tecnico del Parma Fabio Pecchia commenta il rinnovo biennale con il club dell’Emilia Romagna. Come riportato poi, successivamente, da Tuttomercatoweb, arrivano le sensazioni e le dichiarazioni dopo la conferma di Fabio Pecchia. Le parole del tencico del Parma: “Sono felice e gratificato di poter contribuire ad arricchire la storia di un club glorioso, in un cammino che vede coinvolto il lavoro di tutti. Questa prosecuzione rientra nella logica di una visione congiunta, competitiva e sfidante per tutto l’ambiente”.

Pecchia, arrivato a Parma il 2 giugno 2022, si real fino al 30 giugno del 2025 e proverà a continuare l’ottimo lavoro svolto con i gialloblù.