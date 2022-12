Serie B: Perugia-Venezia 2-1

19-12-2022 22:53

Successo importantissimo per il Perugia, che nell’ultima partita della 18^ giornata di Serie B batte 2-1 il Venezia e torna così al successo dopo tre sconfitte. Fondamentale quanto accaduto nel primo tempo, con gli umbri in grado di raggiungere un vantaggio di due grazie alla doppietta messa a segno dall’esterno di sinistra Lisi. Inutile il gol siglato da Pohjanpalo in pieno recupero, visto che per gli ospiti non c’è stato tempo di fare altro se non dimezzare lo svantaggio.