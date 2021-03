Serie B: quattro squalificati dal giudice sportivo

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alla 30^ giornata del campionato cadetto.

Sul fronte dei calciatori squalificati sono 4 i tesserati che salteranno il prossimo turno: Armellino del Monza che non ci sarà nella trasferta dei brianzoli in Liguria contro l’Entella, Chancellor del Brescia che salterà la sfida casalinga delle rondinelle contro il Pordenone, Dionisi dell’Ascoli che non partirà per la trasferta dei bianconeri a Cosenza e Mazzocchi del Venezia che salterà invece la partita casalinga dei lagunari contro la Reggina.

OMNISPORT | 23-03-2021 12:59