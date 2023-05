Serie B – Tra Como e Palermo vince la pareggite: 1-1

La 35ª giornata passa anche dalla bella sfida tra i lariani ed i rosanero che però, ancora una volta, dimostrano di essere “pareggio dipendenti”, a Buttaro risponde Cerri dal dischetto.

01-05-2023 15:54

Un pareggio che serve a poco ma che alla fine permette di fare un altro passettino in avanti sia al Como di mister Longo, sia al Palermo di mister Corini. Al Sinigaglia la sfida delle 12.30 di questo turno di serie B finisce 1-1.

La gara è divertente fin dalle prime battute con Brunori che al 17’ stampa la conclusione sul palo e con Buttaro che non si fa pregare nel concretizzare la respinta. Il Como prima subisce poi reagisce e al 30’ conquista un calcio di rigore con Vignali per fallo su Sala, Cerri dal dischetto è letale, si va al riposo sull’1 a 1.

Nella ripresa i ritmi si abbassano un po’ con il passare dei minuti ma c’è tempo per una chance ghiottissima per Gabrielloni che a 10’ dal termine mette a lato di poco da posizione favorevole. Non c’è più tempo finisce 1-1 con il Palermo che si porta a -1 dalla zona playoff e con i comaschi che salgono in 11ª posizione.