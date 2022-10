Serie B, ufficiale: De Rossi nuovo allenatore della Spal

10-10-2022 19:56

Daniele De Rossi è pronto a iniziare la sua seconda vita nel mondo del calcio, e questa volta non con gli scarpini ai piedi ma nel ruolo di primo allenatore. È infatti ufficialmente il nuovo allenatore della Spal, club di Ferrara che al momento milita in Serie B.

Per De Rossi è stato predisposto un contratto fino al 30 giugno 2024, e prende il posto di Venturato, che è stato esonerato ieri. L’annuncio è arrivato dalla stessa società ferrarese tramite un criptico ma fin troppo evidente messaggio sui social: un personaggio cravattato che saluta, inscritto in un triangolo che richiama il segnale di pericolo. Un segnale, proprio come quello che De Rossi ha sul polpaccio destro.