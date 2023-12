Serie C: Per Juventus e Atalanta trasferte dure, tutte le partite e dove seguirle in tv

È il momento del 18esimo turno di Lega Pro: l'intero programma dei tre gironi e i big match in programma. Di seguito, gli orari e dove vederli in tv

15-12-2023 11:52

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Tutto pronto per la 18esima giornata di Serie C 2023/24, con le squadre che si apprestano a calcare i rispettivi campi per riprendere la corsa ai loro obiettivi stagionali. Si comincia con il Mantova che ospiterà la Lumezzane con l’obiettivo di continuare a conquistare punti utili a distaccarsi dal Padova. L’Atalanta U23, invece, sarà ospite della Pro Sesto.

Nel girone B, i riflettori sono puntati tutti sul big match tra Cesena e Torres, entrambe in lotta per il primo posto della classifica. Le altre proveranno ad accorciare le distanze, con il Pescara impegnato ad Ancona e il Perugia ospite dell’Arezzo. Sfida ai piani bassi tra Fermana e Juventus U23. Nel girone C, infine, inizia il conto alla rovescia per il match tra Avellino e Taranto che vorranno avvicinarsi sempre più alla vetta della classifica occupata dalla Juve Stabia.

Le gare di sabato 16 dicembre

Le prime quattro sfide del girone A andranno in scena nella giornata di sabato 16 dicembre, tutte con fischio d’inizio alle 18:30. L’AlbinoLeffe ospiterà la Pergolettese, con i gialloblù chiamati a svoltare il trend negativo nelle gare esterne: attualmente, fuori casa, hanno conquistato solo una vittoria e sette sconfitte. In campo anche Giana Erminio-Renate, con i nerazzurri a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il Mantova capolista, invece, vuole allungare la distanza dal Padova inseguitrice e ci proverà nel match contro la Lumezzane. Infine, l’Atalanta si appresta alla trasferta contro la Pro Sesto.

Nel girone B, si affronteranno Entella-Rimini e Pineto-Spal. La Juventus U23, penultima, sarà ospite della Fermana, fanalino di coda della classifica. I bianconeri sono reduci dal pareggio beffa maturato contro il Pineto, mentre i padroni di casa andranno a caccia della seconda vittoria stagionale.

Solo due sfide, infine, nel girone C. Alle 16:15 sarà il momento di Potenza-Messina, mentre alle 18:30 la Juve Stabia incontrerà la Virtus Francavilla, con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica e allungare le distanze dal Picerno.

Sabato 16 dicembre

Girone A

AlbinoLeffe-Pergolettese ore 18:30

Giana Erminio-Renate ore 18:30

Mantova-Lumezzane ore 18:30

Pro Sesto- Atalanta U23 ore 18:30

Girone B

Entella-Rimini ore 16:15

Fermana-Juventus U23 ore 16:15

Pineto-Spal ore 20:45

Girone C

Potenza-ACR Messina ore 16:15

Juve Stabia-Virtus Francavilla ore 18:30

Le gare di domenica 17 dicembre

Nella giornata di domenica, si chiuderà ufficialmente la 18esima giornata nel girone A. Sfida interessante quella tra Novara e Triestina, con i padroni di casa a secco di vittorie da tre turni e con la necessità di uscire dalla zona playout. Situazione opposta per gli ospiti, a -5 dalla capolista e con l’obiettivo di rimanere in corsa per la vetta della classifica insieme al Padova. Proprio la squadra di Torrente ospiterà il Fiorenzuola. In campo anche Trento-Vicenza, Alessandria-Legnago, Arzignano-Pro Vercelli e Virtus Verona-Pro Patria.

Spazio anche ad altre sei gare del girone B, con l’attesa dello spettacolo previsto nel big match delle 14 tra Cesena e Torres, dove in palio c’è il primo posto della classifica. Allo stesso orario, si affronteranno anche Olbia e Pontedera. In seguito, Vis Pesaro e Sestri Levante saranno impegnate nello scontro diretto per uscire momentaneamente dalla zona playout. In campo anche Gubbio e Recanatese. In serata, il Pescara sarà ospite dell’Ancona: la squadra di Zeman, a quota 30 punti, alla pari del Perugia, andrà a caccia di punti preziosi per rimanere agganciata alla lotta per la vetta della classifica. Spazio anche al derby toscano tra Carrarese e Lucchese.

Grandi emozioni si attendono anche dal girone C, con l’Avellino che ospiterà al “Partenio-Lombardi” il Taranto di Eziolino Capuano, con i biancoverdi pronti a ripartire dopo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia per mano della Lucchese. Il Crotone, reduce dal pareggio contro la Juve Stabia, affronterà il Monopoli, mentre la Turris sarà ospite del Monterosi. In serata, il Picerno sfiderà il Brindisi: i biancazzurri, nell’ultimo turno hanno ritrovato la vittoria dopo sette sconfitte consecutive, mentre la squadra di Longo non vuole interrompere il filotto di dieci risultati utili consecutivi mantenendo alta la guardia della capolista Juve Stabia.

Domenica 17 dicembre

Girone A

Novara-Triestina ore 14

Trento-Vicenza ore 14

Alessandria-Legnago Salus ore 16:15

Arzignano-Pro Vercelli ore 18:30

Padova-Fiorenzuola ore 20:45

Virtus Verona-Pro Patria ore 20:45

Girone B

Cesena-Torres ore 14

Olbia-Pontedera ore 14

Vis Pesaro-Sestri Levante ore 16:15

Gubbio-Recanatese ore 18:30

Ancona-Pescara ore 20:45

Carrarese-Lucchese ore 20:45

Girone C

Avellino-Taranto ore 18:30

Monopoli-Crotone ore 18:30

Monterosi Tuscia-Turris ore 18:30

Brindisi-Picerno ore 20:45

Le gare di lunedì 18 dicembre

Il Monday Night del girone B di Serie C è quello tra Arezzo e Perugia. I padroni di casa sono reduci dal ko esterno contro la Torres, mentre gli ospiti, nell’ultimo turno, hanno inanellato il nono pareggio stagionale per effetto del 2-2 contro la Vis Pesaro.

La serata si infiamma con le altre quattro e ultime sfide del girone C. Tanta attesa per il derby pugliese tra Cerignola e Foggia, con i rossoneri freschi dell’esonero in panchina di Mirko Cudini: al suo posto, temporaneamente ci sarà l’allenatore Olivieri della Primavera 3. Il Latina sarà impegnato contro il Benevento, con i giallorossi pronti a riscattarsi dopo il ko di misura nel derby campano contro l’Avellino. Il Catania vuole ritrovare la vittoria in campionato che manca da due turni e ci proverà contro il Sorrento. Sfida anche tra Casertana e Giugliano.

Lunedì 18 dicembre

Girone B

Arezzo-Perugia ore 20:30

Girone C

Audace Cerignola-Foggia ore 20:45

Casertana-Giugliano ore 20:45

Catania-Sorrento ore 20:45

Latina-Benevento ore 20:45

Dove vedere la 18esima giornata di Serie C

L’intero programma di Serie C sarà visibile in diretta tv su Sky e in streaming sulle app di Sky Go e NOW TV. Solo un’opzione è riservata alla Rai: per questa giornata, dunque, sarà possibile seguire sul digitale terrestre e in maniera gratuita la sfida tra Arezzo e Perugia.