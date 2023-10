Serie C, Avellino-Potenza: presentazione e probabili formazioni del Monday Night. Lupi in emergenza, lucani col 4-3-3

La settima giornata del girone C di Lega Pro va in archivio con il match del lunedì sera al Partenio Lombardi: i lupi di Pazienza e i lucani di Colombo a caccia di tre punti già vitali

09-10-2023 14:55

In occasione del Monday Night della 7a giornata del girone C di Serie C, l’Avellino di Michele Pazienza ospita il Potenza di Alberto Colombo allo “Stadio Partenio-Lombardi”. Calcio d’inizio previsto alle ore 20.45 nella tana dei Lupi, con l’ex centrocampista di Napoli e Juve chiamato a dare una scossa dopo il ko di Messina. Di fronte, una squadra ancora in cerca di identità, nonostante i 10 punti all’attivo. Di seguito, la presentazione del match, le probabili formazioni di Avellino-Potenza e tutte le info utili per vedere la partita in Tv e streaming.

Michele Pazienza, un De Zerbi 2.0?

Una volta archiviato il capitolo Rastelli, l’Avellino ha deciso di ripartire dalle idee di Michele Pazienza, allenatore che ha ben figurato sulla panchina dell’Audace Cerignola negli ultimi tre anni, dimostrando di essere un potenziale “De Zerbi 2.0”.

Non avendo trovato l’accordo con Catania, Foggia e Crotone in estate, il trainer originario di San Severo ha atteso una chance importante, accettando la proposta della proprietà D’Agostino all’indomani della 2a giornata di campionato. Buona la partenza alla guida dei Lupi, con 7 punti e tre risultati utili consecutivi, messi a referto contro Foggia, Sorrento e Monopoli.

Partenio Lombardi sold out

Poi, l’inaspettato stop di Messina, firmato dal gol dell’ex di Vincenzo Plescia, nonostante un super primo tempo di Sgarbi e compagni. Al “San Filippo – Franco Scoglio”, però, la scarsa vena realizzativa di Patierno e un pizzico di sfortuna non hanno consentito agli irpini di chiudere la prima frazione in vantaggio.

Complici i risultati della domenica, l’Avellino ha la grande occasione per riportarsi in zona playoff e nel gruppo delle grandi, a quattro lunghezze dalla capolista Juve Stabia, impegnata domani al “Fanuzzi” di Brindisi. “Partenio-Lombardi” sold out per la quarta volta consecutiva, in attesa di un ampliamento della capienza che dovrebbe arrivare nel prossimo turno casalingo contro il Monterosi Tuscia di Roberto Taurino.

Mister Colombo e il cambio del modulo

Dall’altra parte, un Potenza sempre sconfitto lontano dalle mura amiche in questo campionato. Due ko che hanno stimolato riflessioni importanti all’interno dello spogliatoio rossoblù.

Non è piaciuto l’atteggiamento dei senatori in Coppa Italia al “Menti” di Castellammare, ma il primo a essere sul banco degli imputati è proprio mister Colombo, che ha abiurato il suo 3-5-2 e sta cercando di passare ad un 4-3-3 più offensivo, pur avendo a disposizione un discreto numero di centravanti (Caturano e Asencio su tutti, ndr).

Lupi in emergenza: chi in attacco con Sgarbi?

Avellino in piena emergenza, tra infortuni e squalifiche. Dopo la disfatta di Messina è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo Simone Benedetti mentre saranno fuori per circa un mese Rigione e Cionek.

Reparto difensivo completamente decimato, con Armellino e Cancellotti costretti ad arretrare le loro posizioni e ad adattarsi al fianco di Erasmo Mulé, unico superstite del pacchetto arretrato. A centrocampo, spazio alla personalità di Federico Casarini e alle qualità di Lores Varela, accanto a Luca Palmiero, confermato in cabina di regia. Sulle corsie esterne spingeranno Sannipoli e Tito, con uno tra Gori e Marconi a far coppia con Lorenzo Sgarbi.

Lucani col tridente, rientra Di Grazia

Sponda lucana, si va verso la conferma del 4-3-3: in avanti, Volpe si gioca una maglia con il rientrante Di Grazia, mentre appaiono certi del posto Caturano ed Asencio. In mediana, le geometrie di Schiattarella e la corsa di Candellori e Saporiti, leggermente favorito su Steffé. Chiavi della retroguardia affidate alla coppia Sbraga-Monaco, dinanzi al portiere Gasparini.

Le probabili formazioni di Avellino-Potenza:

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulé; Sannipoli, Varela, Palmiero, Casarini, Tito; Marconi, Sgarbi. A disposizione: Pane, Pizzella, Ricciardi, Mundula (2006), Nosegbe-Susko (2004), Pezzella, Maisto, Gori, Fusco (2005), Tozaj (2004). All.: M. Pazienza.

Squalificati: Benedetti. Indisponibili: Cionek, Rigione, Falbo, Dall’Oglio, D’Angelo, Patierno, Russo.

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Hadziosmanovic, Sbraga, Monaco, Porcino; Candellori, Schiattarella, Saporiti; Asencio, Caturano, Volpe. A disposizione: Alastra, Iacovino, Armini, Gyamfi, Hristov, Maddaloni, Mata, Prezioso, Steffé, Verrengia, Gagliano, Rossetti, Di Grazia. All.: A. Colombo.

Indisponibili: Laaribi, Pisapia.

Arbitro: Sig. Valerio Pezzopane de L’Aquila. Primo assistente Andrea Pasqualetto di Aprilia. Secondo assistente: Gilberto Larghezza di Mestre. Quarto Ufficiale: Loris Graziano di Rossano.

Pazienza e Colombo alla vigilia di Avellino-Potenza

Alta tensione alla vigilia di questo Avellino-Potenza, con i Lupi costretti a vincere per accorciare una classifica che non può soddisfare le aspettative di inizio stagione e i Leoni con il morale sotto i tacchi per la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia di categoria, maturata ai rigori contro una Juve Stabia imbottita di giovani esordienti. Colombo sotto accusa per scelte e gestione, mentre Pazienza è al primo vero banco di prova importante, considerando le tante assenze e una formazione da reinventare.

Pazienza nella conferenza stampa della vigilia ha rimarcato che l’Avellino non è in crisi:

Arriviamo a questa sfida incerottati, ma fa parte del gioco. La squadra ha lavorato bene e grazie al successo in Coppa Italia ha ritrovato la forza che ci serviva per recuperare le energie spese fisiche e mentali a Messina. Il reintegro di Casarini? Parte da un’esigenza di avere in squadra un calciatore con delle caratteristiche ben precise, dopo i buoni segnali raccolti in Coppa Italia. Dispiace ovviamente per D’Amico, tecnicamente e umanamente, perché ha un grosso potenziale e non ha avuto modo di dimostrarlo in questo avvio.

Sulla sponda opposta mister Colombo ha rimarcato quanto la sfida del Partenio Lombardi sia delicatissima: