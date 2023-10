Serie C, 7a giornata: il Pescara di Zeman vince ancora. Crisi Taranto, stop Benevento

Gol e spettacolo in Serie C, come cambiano le classifiche dopo la 7a giornata: è tornata Zemanlandia, Spal a picco. Il riepilogo con tutti i risultati.

09-10-2023 11:11

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Prosegue lo show anche in Lega Pro, con la 7a giornata vicina ai titoli di coda, dopo una domenica caratterizzata da gol e spettacolo. È tempo di riepilogare quanto successo ieri, con il Pescara di Zeman sempre all’inseguimento della sorprendente Torres e un Benevento che non riesce a centrare la quarta vittoria consecutiva. Il weekend certifica le crisi di Taranto e SPAL, ma rilancia l’Entella. Oggi, riflettori puntati su Pro Vercelli-Vicenza, Arezzo-Cesena e Avellino-Potenza.

Serie C, cosa è successo ieri: il Pescara risponde alla Torres, prima gioia per l’Entella

Nel girone B di Lega Pro, è ufficialmente tornata Zemanlandia. Dopo aver ringiovanito la rosa in estate, lasciando partire giocatori più esperti e puntando su giovani talenti in rampa di lancio, il Pescara sembra aver già trovato la quadra. Certezze che vanno consolidandosi anche grazie al successo esterno di Ferrara, arrivato al “Mazza” contro la nuova SPAL di Leonardo Colucci, beffata al 90′ dal gol di Cangiano.

Gli abruzzesi continuano ad inseguire la capolista Torres, a punteggio pieno dopo 7 giornate di campionato, con la consapevolezza di avere una partita da recuperare e di potersi portare a -2 dalla vetta. Il prossimo 25 ottobre lo scontro diretto con la squadra di Sassari allo stadio “Adriatico-Cornacchia”.

Prima vittoria per la Virtus Entella di Fabio Gallo, che batte l’Olbia tra le mura amiche e inizia a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, interrompendo una preoccupante striscia negativa. La matricola Pineto, invece, rifila un poker a un deludente Pontedera. Pirotecnico 3-3 tra Ancona e Vis Pesaro al “Del Conero”, mentre la Recanatese supera a sorpresa il Rimini in trasferta, mettendo in cascina tre punti di platino.

I risultati di ieri nel girone B:

Entella-Olbia 3-1

Torres-Lucchese 2-0

Pineto-Pontedera 4-1

SPAL-Pescara 1-2

Ancona-Vis Pesaro 3-3

Rimini-Recanatese 2-3

Sestri Levante-Juventus U23 0-0

Serie C Girone C: crisi Taranto, stop per Benevento e Catania. Buona la prima per Bertotto

Nel raggruppamento centro-meridionale, prima gioia stagionale per Casertana e Sorrento, che battono rispettivamente Monterosi Tuscia e Messina. I laziali, allenati da Roberto Taurino, sempre più ultimi in classifica, mentre i peloritani vanificano quanto di buono fatto contro l’Avellino nel precedente weekend.

Crisi Taranto. La compagine di Eziolino Capuano, nonostante il vantaggio maturato nel finale del primo tempo, apre alla rimonta del Giugliano, rilanciato da mister Valerio Bertotto, ex difensore e capitano dell’Udinese che ha sostituito l’esonerato Di Napoli. I Tigrotti gialloblù ritrovano un successo che mancava dalla 1a giornata di campionato.

Al “Massimino”, continua a faticare il Catania di Tabbiani, salvato dalla rete del solito di Chiricò contro il Latina di Di Donato, avanti nella prima frazione grazie al gol di Mastroianni. Finora, in casa, una vittoria, un pareggio e due sconfitte per gli etnei. Bene il Crotone di Lamberto Zauli, che ribalta il Picerno di Emilio Longo allo “Scida”, approfittando della terza marcatura stagionale di Guido Gomez. Momento “no” anche per la Turris di Bruno Caneo, al terzo ko di fila in campionato.

In serata, stop inatteso per il Benevento di Matteo Andreoletti, andato fuori giri al “Monterisi” di Cerignola, contro una squadra ben messa in campo. Più volte vicini al gol i ragazzi di Ivan Tisci, con Paleari super almeno in un paio di occasioni. Al termine dei 90 minuti, uno 0-0 che fa classifica e consente ai sanniti di allungare la striscia di risultati utili consecutivi.

Non passa il Foggia al “Veneziani” di Monopoli, con i Satanelli di Mirko Cudini fermati dagli uomini di Francesco Tomei, che salva la sua panchina. Stasera, invece, tocca ad Avellino e Potenza allo “Stadio Partenio-Lombardi”, nel Monday Night del girone C. Domani in campo la capolista Juve Stabia al “Fanuzzi” di Brindisi.

I risultati della domenica nel girone C di Serie C:

Monterosi T.-Casertana 0-1

Sorrento-Messina 1-0

Catania-Latina 1-1

Crotone-Picerno 2-1

Giugliano-Taranto 2-1

Turris-V. Francavilla 1-3

A. Cerignola-Benevento 0-0

Monopoli-Foggia 2-2

Serie C, il programma di oggi: gli orari e dove vedere le partite

Tutto pronto per le gare del lunedì in Serie C, con la sfida del “Piola” tra Pro Vercelli e Vicenza che sarà trasmessa anche in diretta Tv in chiaro su Rai Sport. Su Sky Calcio e NOW Tv, invece, gli altri incontri in programma in questo 9 ottobre: da Arezzo-Cesena a Gubbio-Carrarese, passando per Fermana-Perugia e Avellino-Potenza.

Piero Braglia ritrova da avversario un suo fedelissimo come Julian Illanes, mentre i romagnoli cercheranno di non perdere il passo in terra toscana. Curiosità e attesa accompagnano il match del Grifo, allenato da Francesco Baldini, chiamato ad accorciare la classifica.

L’Avellino di Michele Pazienza, dal canto suo, deve vincere per riscattare il ko di Messina e agganciare a quota 10 proprio il Potenza di Alberto Colombo, ancora in cerca di identità. In caso di successo, i Lupi si riporterebbero a -4 dal primo posto.

Questo il programma di oggi in Lega Pro:

GIRONE A

Pro Vercelli-Vicenza ore 20.30 (Diretta Rai Sport)

GIRONE B

Arezzo-Cesena ore 20.45

Fermana-Perugia ore 20.45

Gubbio-Carrarese ore 20.45

GIRONE C