Serie C: È tornata Zemanlandia, frena il Taranto, cosa è successo ieri

Il Pescara trova ancora la strada del successo, questa volta contro il Gubbio: solo uno 0-0 per la formazione di Capuano nel match contro il Cerignola

03-10-2023 11:02

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

La Serie C ha regalato emozioni con le gare del posticipo della sesta giornata. Nella giornata di ieri, lunedì 2 ottobre, sono scesi in campo Pescara e Taranto, rispettivamente appartenenti al girone B e C. La formazione di Zeman ha ospitato il Gubbio di Braglia tra le mura amiche dell’Adriatico, mentre la squadra di Eziolino Capuano ha affrontato l’Audace Cerignola su campo neutro data l’indisponibilità dello stadio Iacovone.

Pescara, la squadra di Zeman ancora alla vittoria

Il Pescara continua a vincere. La squadra di Zeman ha portato a casa tre punti fondamentali in una gara al cardiopalma contro il Gubbio di Braglia. L’ha sbloccata Tunjov, ma ha pareggiato Udoh. Poco dopo, ospiti di nuovo in vantaggio con Di Massimo, ma dopo un giro di lancette la rete di Squizzato ha ristabilito la parità. Nel finale è stato Moruzzi ad aver regalaro i tre punti ai biancoblù.

Dunque, la formazione allenata Zdenek Zeman ha allungato a quota cinque il suo filotto di risultati utili consecutivi, con un bilancio di quattro vittorie e un solo pareggio, maturato contro il Perugia. Un inizio di campionato più che soddisfacente per il Pescara, che dovrà anche recuperare il derby contro il Pineto posticipato a mercoledì 11 ottobre.

Al termine della gara, è stato proprio l’allenatore boemo ad analizzare la sfida contro il Gubbio ai microfoni di Rete8, affermando di non aspettarsi un inizio di campionato simile: “Credevo avremmo avuto più problemi, soprattutto perchè la nostra è una squadra molto giovane e, soprattutto, fatta da capo”.

Il Taranto rallenta: solo un pari contro il Cerignola

Nel girone C di Serie C, invece, il Taranto è stato impegnato con la sfida contro l’Audace Cerignola. Una sfida senza particolari colpi di scena che si è spenta con un pari a reti inviolate. Per la squadra di Eziolino Capuano, dunque, si conferma un avvio di campionato piuttosto altalenante, caratterizzato finora da due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta, subita contro il Benevento.

Inoltre, la formazione pugliese dovrà anche recuperare il match contro il Messina, valida per la terza giornata di terza Serie, rinviata a causa dell’inagibilità dello stadio Iacovone.

Ecco come cambia la classifica

Sguardo alla classifica del girone B, con la vittoria conquistata ieri contro il Gubbio, il Pescara è salito a quota 13 punti, alla pari della Carrarese e con una gara in meno rispetto alle altre. Attualmente è posizionato al quarto posto, superato solo dal Cesena, al secondo posto con 15 punti e dalla capolista Torres, protagonista di un avvio di stagione impeccabile con sei vittorie su sei.

Nel girone C, invece, il Taranto si tiene stretto questo punto strappato nel posticipo della sesta giornata e si posiziona al nono posto, salendo a quota 8 punti, gli stessi proprio del Cerignola e anche del Francavilla.