Serie C, cosa è successo ieri: Juve punita da un ex, poker Catania e pokerissimo Cesena

Un'unica squadra ancora imbattuta in Lega Pro, dove non mancano gol straordinari e grandi emozioni: le classifiche dei gironi A, B e C iniziano a delinearsi.

02-10-2023 11:40

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Iniziano a delinearsi le gerarchie in classifica in Serie C. Il Padova nel girone A, la Torres nel girone B, la Juve Stabia nel girone C sono al comando grazie alle partenze sprint che gli hanno permesso di accumulare punti pesanti a breve e lungo termine.

In archivio la sesta giornata di campionato, che ha regalato gol ed emozioni ai tifosi delle sessanta squadre che partecipano alla Lega Pro 2023/2024.

Serie C, girone A: sei vittorie esterne! Padova rullo

Nel girone A di Serie C il Padova ha conquistato la quinta vittoria consecutiva vincendo 3-0 in trasferta a Trento. Dietro ai biancoscudati, imbattuti e in vetta a quota 16 punti, c’è un’altra squadra che finora in stagione non ha conosciuto ancora il sapore amaro di una battuta d’arresto: si tratta del Vicenza che ha superato con identico punteggio al “Menti” l’Atalanta Under 23.

Chi, invece, è scivolato per la prima volta è il già citato Mantova incalzato in classifica dopo essere stato superato col finale di 4-1 al “Nereo Rocco” dalla Triestina di Attilio Tesser. A seguire il Renate (blitz per 3-2 in casa del Lumezzane), il Legnago Salus (colpo per 1-0 sul campo dell’Albinoleffe), l’Arzignano Valchiampo (corsaro 1-0 contro la Giana Erminio).

Nella domenica dei successi esterni (la Pro Patria ha vinto 1-0 con la Pergolettese, la Pro Sesto 2-0 ad Alessandria) bene anche la Pro Vercelli tra le mura amiche del “Piola” (4-1 al Fiorenzuola). Un solo pareggio: Virtus Verona-Novara 1-1.

Serie C girone B, Torres super: unica a punteggio pieno

Con un gol dell’ex bianconero Liviero la Torres ha sbancato il “Moccagatta” di Alessandria confermandosi in testa a punteggio pieno (unica squadra in Lega Pro) alla classifica del girone B. La Juve Next Gen non è riuscita a dare continuità al successo ad Ancona, che, invece, si è riscattato andando a vincere 1-0 in casa dell’altra sarda del raggruppamento: l’Olbia.

Vola anche il Cesena: pokerissimo nel derby contro il Rimini. All’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” finale di 5-2, quinta vittoria in sei partite per i bianconeri. Continua lo psicodramma sportivo della Virtus Entella: tra i favoriti per la promozione, i liguri restano ultimi in classifica permettendo alla Carrarese di rilanciarsi (2-1). Bene anche la Lucchese (3-0 al Pineto) e il Perugia (1-0 al Sestri Levante). Pari (1-1) tra Arezzo e Pontedera, la Recanatese acuisce la crisi della Spal (1-0)

Alle 20:30 è in programma Pescara-Gubbio, alle 20:45 Vis Pesaro-Fermana.

Serie C girone C: Juve Stabia e Benevento top

La Juve Stabia impone la legge del “Menti” anche al Monopoli (1-0) e si conferma capolista nel girone C. A inseguirla c’è il Benevento che sta iniziando a carburare: terza vittoria di fila, 3-2 al Crotone e un solo punto di ritardo dalla vetta. A due punti dai sanniti c’è un gruppetto di squadre a 11 punti: a comporlo Latina (primo ko stagionale, 3-1 a Brindisi), Foggia (2-1 alla Turris) e Picerno (1-1 interno con il Sorrento). In ascesa il Potenza (1-0 al Monterosi Tuscia) e il Catania (4-0 al “Pinto” contro la Casertana con un gol pazzesco di Chiricò da centrocampo in stile Mascara).

L’Avellino è stato steso dall’ex Plescia al “Franco Scoglio” contro il Messina, 1-1 tra Virtus Francavilla e Giugliano. Alle 15 c’è Taranto-Audace Cerignola: “Iacovone” ancora inagibile, si giocherà a Francavilla Fontana.

