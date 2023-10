Serie C, pari nel derby di Bergamo, termina imbattibilità Donnarumma: cosa è successo ieri

In campo il Girone A di Serie C: il Padova si fa fermare in casa dalla Pro Patria. Il Mantova ne approfitta e anche la Virtus Verona si avvicina

08-10-2023 11:06

Il sabato di Serie C ha visto in campo gran parte delle partite del Girone A, con la capolista Padova che non è andata oltre al pareggio interno col Pro Patria. Ne ha approfittato il Mantova, che nell’anticipo di venerdì valevole per la settima giornata, ha battuto l’Alessandria portandosi a -1 dalla vetta.

Serie C, Girone A: l’occasione sprecata dal Padova

La squadra allenata da Vincenzo Torrente avrebbe potuto fare meglio in casa contro la Pro Patria, che naviga nei bassifondi della classifica. Invece, dopo cinque successi di fila, i biancorossi si sono fermati. Andato in vantaggio al 61′ con Bortolussi, il Padova si è lasciato acciuffare all’82’ dal rigore trasformato da Castelli.

Dopo 416′ è terminata l’imbattibilità di Antonio Donnarumma, l’ex Milan fratello di Gigio. Niente fuga, dunque: il Mantova, che venerdì si è sbarazzato 2-0 dell’Alessandria, è solo una lunghezza dietro. E il Vicenza può tentare l’aggancio nel posticipo di lunedì con la Pro Vercelli.

Com’è finito il derby bergamasco tra l’Atalanta U23 e l’AlbinoLeffe

Né vincitori, né vinto: il primo derby bergamasco tra Atalanta U23 e AlbinoLeffe si è concluso sul risultato di 1-1. Il match si è sbloccato nella ripresa con Palestra: il nazionale Under 19 ha portato in vantaggio i padroni di casa, poi acciuffati dal rigore realizzato da Arrighini e concesso per fallo proprio di Palestra su Zanini. Con questo pareggio l’Atalanta U23 sale a 8 punti, l’AlbinoLeffe, che veniva da due ko consecutivi, a 5.

Serie C: come sono andate le altre partite del Girone A

Nelle partite del sabato non si sono registrate vittorie interne: due i colpi in trasferta, poi ben cinque pareggi. Ottimo il blitz del Giana Erminio, che si è imposto 2-1 sul Legnando migliorando così la propria classifica. La Virtus Verona vola a 14 punti con il successo di misura griffato Zigoni nel finale sul campo dell’Arzignano. E ora vede il primato molto più vicino. Lo scontro diretto per un posto al sole tra Renate e Triestina è terminato 1-1; nessun gol tra Pro Sesto e Novara e tra Trento e Lumezzane.

Il programma completo della 7a giornata nel girone A di Serie C:

Mantova-Alessandria: 2-0

Legnago Salus-Giana Erminio: 1-2

Pro Sesto-Novara: 0-0

Renate-Triestina: 1-1

Arzignano V.-Virtus Verona: 0-1

Atalanta U23-Albinoleffe: 1-1

Padova-Pro Patria: 1-1

Trento-Lumezzane: 0-0

Fiorenzuola-Pergolettese (domenica 8 ottobre, ore 20.45)

Pro Vercelli-Vicenza (lunedì 9 ottobre, ore 20.30)

Il programma della 7a giornata nel girone B:

Entella-Olbia (domenica 8 ottobre, ore 14.00)

Torres-Lucchese (14:00)

Pineto-Pontedera ore 18.30

Spal-Pescara (18:30)

Ancona-Vis Pesaro (20:45)

Rimini-Recanatese (20:45)

Sestri Levante-Juve Next Gen (20:45)

Arezzo-Cesena (lunedì 9 ottobre, ore 20:45)

Fermana-Perugia (20:45)

Gubbio-Carrarese (20:45)

Tutte le partite della 7a giornata nel girone C: