Serie C, dove vedere le partite della 7a giornata: derby inedito a Bergamo

Derby inedito a Bergamo tra Atalanta U23 e Albinoleffe. Il programma completo della 7a giornata della Serie C 2023-24: tutte le partite e dove vederle

06-10-2023 12:20

Messo alle spalle il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di categoria, la Serie C riapre le porte del campionato in occasione della 7a giornata della regular season 2023-24. Entriamo nel dettaglio del programma completo del prossimo weekend, con date e orari di tutte le partite: scopri qui di seguito dove vederle in diretta Tv e streaming online, a partire da oggi, quando scenderanno in campo Mantova ed Alessandria. Riflettori puntati anche sull’inedito derby di Bergamo tra Atalanta U23 e Albinoleffe.

Il programma della 7a giornata nel girone A di Lega Pro: oggi Mantova-Alessandria

Nel raggruppamento settentrionale della terza serie, si parte con l’anticipo del venerdì tra Mantova e Alessandria, un autentico testa-coda considerando la posizione in classifica e il rendimento delle due squadre. Esordio sulla panchina dei Grigi per mister Banchini.

La Triestina di Attilio Tesser va in casa del Renate per confermare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione, mentre il Vicenza farà visita alla Pro Vercelli, tra le mura del “Silvio Piola”, con l’obiettivo di tenere il passo delle dirette concorrenti. Il club del patron Rosso ha investito risorse importanti la scorsa estate e non ha intenzione di rimanere un altro anno in Serie C.

Occhio all’inedito derby di Bergamo, Atalanta-U23-Albinoleffe, in scena sabato alle ore 18.30 al “Città di Caravaggio”, con gli uomini di Modesto che sembra aver trovato il giusto feeling con la categoria. La prima squadra di Gasperini vola in Europa League, ora tocca ai giovani della Dea.

Il programma completo della 7a giornata nel girone A di Serie C:

Mantova-Alessandria Venerdì ore 20.45

Legnago Salus-Giana Erminio Sabato ore 16.15

Pro Sesto-Novara

Renate-Triestina

Arzignano V.-Virtus Verona Sabato ore 18.30

Atalanta U23-Albinoleffe

Padova-Pro Patria

Trento-Lumezzane

Fiorenzuola-Pergolettese Domenica ore 20.45

Pro Vercelli-Vicenza Lunedì ore 20.30 (Diretta Rai Sport)

Atalanta U23-Albinoleffe, dove vedere il derby di Bergamo in diretta Tv e streaming

Derby inedito a Caravaggio (BG), dove si affrontano Atalanta U23 e Albinoleffe, in occasione della 7a giornata della Lega Pro 2023-24. La partita sarà trasmessa in diretta Tv sui canali Sky Sport e su NOW Tv, piattaforma streaming di proprietà di Sky diventata anche title sponsor della Serie C. Live streaming disponibile anche su Sky Go, con tutti gli abbonati al pacchetto “calcio” che potranno inserire i propri dati ed effettuare facilmente il login.

Una volta dentro, vi basterà scorrere gli eventi in palinsesto e selezionare la finestra di riferimento nella sezione “calcio” o “sport”. Dalle ore 18.25, formazioni ufficiali e aggiornamenti in tempo reale sulle due squadre, prima del fischio d’inizio. Highlights online poco dopo la fine del match, sui profili social ufficiali di Atalanta e Albinoleffe o sul canale YouTube di Sky Sport. No alla diretta Tv in chiaro su Rai Sport per questo incontro.

Serie C, 7a giornata: i big match nel girone B e nel girone C

In questo 7° turno, big match anche nel girone B e nel gruppo C: riflettori puntati sulla capolista Torres, con gli uomini di Alfonso Greco impegnati contro l’ambiziosa Lucchese. Spal e Pescara per una sfida che sa di Serie B, nonostante la pessima condizione dei ferraresi.

Nel raggruppamento meridionale, invece, occhio a Crotone-Picerno e Audace Cerignola-Benevento, senza dimenticare il Monday Night Avellino-Potenza, con i Lupi di Michele Pazienza chiamati a riscattare la sconfitta di Messina.

Il programma della 7a giornata nel girone B:

Entella-Olbia Sabato ore 14.00

Torres-Lucchese

Pineto-Pontedera ore 18.30

Spal-Pescara

Ancona-Vis Pesaro ore 20.45

Rimini-Recanatese

Sestri Levante-Juve Next Gen

Arezzo-Cesena Lunedì ore 20.45

Fermana-Perugia

Gubbio-Carrarese

Tutte le partite della 7a giornata nel girone C: