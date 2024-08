Serie C, la griglia del campionato: le favorite, chi ha operato meglio sul mercato

Mercato e favorite in Lega Pro: nel girone C è corsa a quattro con Avellino, Catania, Benevento e Trapani

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’inizio della Serie C 2024/25 è ormai imminente, con le squadre dei tre gironi pronti a mettersi in gioco a partire da questo weekend, da sabato 24 agosto fino ai posticipi di lunedì 26. Mentre i club si preparano all’esordio, è tempo di fare pronostici, basandosi su investimenti e nuovi innesti che potrebbero fare la differenza. Di seguito, una griglia delle principali candidate alla promozione in Serie B.

Vicenza e Padova le favorite, occhio alla sorpresa Milan Futuro

Nel girone A della Serie C, i riflettori sono puntati su due grandi favorite: Vicenza e Padova. Il Lane, che la scorsa stagione ha sfiorato la promozione in Serie B, fermandosi solo nella finale playoff contro la Carrarese, quest’anno è deciso a fare il passo decisivo verso la cadetteria. Uno sguardo al calciomercato rivela l’arrivo di rinforzi di qualità come Zamparo dalla Virtus Entella, Morra dal Rimini, Rauti dal Torino e Carraro dalla Spal.

L’ultimo colpo è stato in difesa, con l’arrivo di Leverbe dal Pisa, chiamato a sostituire Golemic, fermato per un problema di salute che lo ha costretto a rinunciare all’attività sportiva. Il Vicenza, inoltre, sta lavorando per blindare uno dei suoi pilastri: il rinnovo del contratto di Della Morte, su cui resta il forte interesse del Catanzaro, è tra le priorità della società biancorossa.

Sul fronte Padova, tra i nuovi arrivi spiccano Spagnoli dall’Ancona e i portieri Fortin dal Legnago e Voltan dal Virtus Verona, dopo l’addio di Antonio Donnarumma. A preoccupare è soprattutto il mercato in uscita, con ben dieci giocatori in scadenza di contratto nel giugno 2025. La società dovrà quindi valutare con attenzione eventuali cessioni per evitare di perdere questi giocatori a parametro zero alla fine della stagione.

Oltre a Vicenza e Padova, non vanno sottovalutate squadre come la Torres e la Virtus Entella, pronte a dire la loro nel campionato. Occhi puntati anche sulla sorpresa Milan Futuro, che ha già lasciato il segno in Coppa Italia di Serie C. Dopo aver superato il Lecco con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Jimenez e al gol di Liberali, la giovane formazione rossonera ha eliminato anche il Novara, trascinata dalle prodezze del talentuoso Camarda.

Girone B, spiccano Ternana e Ascoli

Nel girone B della Serie C, la Ternana si prepara a recitare un ruolo da protagonista, essendo stata ricostruita sotto la guida del tandem Foresti-Capozucca e con Ignazio Abate in panchina. Il mercato ha portato in Umbria una serie di innesti di spessore, a partire da Tito, prelevato dall’Avellino, e Romeo dalla Juve Stabia.

A rinforzare ulteriormente la rosa, sono arrivati anche Patanè dall’Hellas Verona, Aloi, Carboni dal Cagliari, Loiacono del Crotone, Cicerelli dal Catania, Caballero e Damiani dal Palermo. Ma, il mercato della Ternana potrebbe non essere ancora chiuso: l’arrivo imminente di Corradini, in procinto di trasferirsi a Terni dallo Spezia, lascia intendere che la società è decisa ad affondare gli ultimi colpi per rendere la squadra ancora più competitiva.

Anche l’Ascoli si sta muovendo con determinazione sul mercato, puntando a costruire una squadra competitiva per tornare in Serie B. Tra gli acquisti di spicco, c’è Marsura, arrivato dal Catania, e Achick, prelevato in prestito dal Bari. Un altro colpo importante è quello di Corazza, attaccante dal Cesena, a cui si aggiungono Varone e Silipo, giocatori che vanno a rinforzare ulteriormente una rosa che sembra attrezzata per competere ai vertici del girone.

Girone C, è corsa a quattro per la promozione diretta

Nel girone C della Serie C, la corsa per la promozione in Serie B si preannuncia agguerrita, con quattro squadre pronte a contendersi il primato. In pole position c’è l’Avellino, che, forte di un calciomercato incisivo, si presenta come la favorita numero uno. Nonostante numerose cessioni ancora in via di definizione, gli irpini hanno messo a segno colpi significativi.

Tra i volti nuovi spiccano i portieri Iannarilli, arrivato dalla Ternana, e Marson, ex Cosenza, oltre a Tribuzzi dal Crotone, Sounas dal Catanzaro e Cancellieri dal Perugia. Arrivati anche Vano dal Monterosi e Toscano dalla Casertana, ma l’acquisto più prestigioso è senza dubbio quello di Redan dal Venezia. L’Avellino non si ferma qui e punta a chiudere per Enrici del Taranto.

Non da meno sono Catania e Trapani, pronte a dire la loro. Gli etnei hanno rafforzato il centrocampo con i colpi di Luperini, Carpani, Verna e Di Tacchio, ha blindato la porta con Adamonis e consolidato la difesa con Anastasio, Ierardi e un giocatore di esperienza come Di Gennaro. In attacco, si è assicurato D’Andrea e ha completato il reparto con Montalto, Jimenez e Lunetta.

Anche i granata hanno fatto registrare un mercato da urlo, con innesti del calibro di Lescano, Kanoute, Karic, Fall, Seculin, Bifulco e Benassi. Ma non si ferma qui: Martina, Ciotti, Carriero, Udoh, Celiento, Carraro e Zuppel. La rosa si completa con i talentuosi Merola, Valietti e Brighenti, che porteranno qualità ed esperienza alla squadra. Infine, occhio anche al Benevento, che ha rinforzato l’attacco con gli innesti di Lamesta e Manconi.