Serie C: Mantova beffato nel finale, solo pari per la Juventus in 11 contro 10

Tutti i risultati delle gare andate in scena ieri e valide per la 21esima giornata: nel girone C, il Messina ha frenato la corsa della Casertana

15-01-2024 11:36

La 21esima giornata di Serie C ha riservato numerose emozioni. Le gare andate in scena nella giornata di ieri, domenica 14 gennaio, hanno offerto spettacolo e colpi di scena con risultati sorprendenti e inaspettati. Nel girone A, il Mantova e il Padova non sono andate oltre il pareggio rispettivamente nelle sfide contro l’Arzignano e il Legnago Salus. Nel vasto palinsesto del girone B, è terminato 0-0 l’incontro tra la Spal e la capolista Cesena. Tante emozioni nel girone C, soprattutto per il Messina, protagonista di un’importante vittoria contro la Casertana.

Girone A, frenano Mantova e Padova

Mantova e Arzignano hanno pareggiato, con la capolista beffata nel finale: al gol di Galuppini segnato nel primo tempo ha risposto Lakti all’85’. Ancora in affanno il Padova che, dopo il roboante ko nella scorsa giornata proprio contro gli uomini di Possanzini, non è andato oltre lo 0-0 contro il Legnago: da segnalare il rigore sbagliato da Liguori nel primo tempo.

Vittoria interna per il Vicenza che si è imposto per 3-1 contro la Giana Erminio. I padroni di casa sono andati in vantaggio con i gol di Della Morte e De Col, mentre gli ospiti hanno accorciato le distanze con Verde. Nonostante l’espulsione di Ferrari all’80’, il Vicenza ha ipotecato la vittoria con il gol di Rolfini.

Successi esterni e di misura per la Virtus Verona e il Lumezzane, che hanno conquistato i tre punti rispettivamente contro Alessandria e Pergolettese. Ai rossoblù è bastato il gol di Cesarotto su rigore, mentre gli uomini di Franzini hanno gioito grazie al gol di Pogliano arrivato in extremis.

Si ferma la Torres, pari per il Cesena

Nel vasto palinsesto della gare del girone B, tre match sono terminati con un pareggio a reti inviolate: si tratta di Entella-Pineto, Gubbio-Ancona e Spal-Cesena. La Juventus U23, impegnata sul campo della Recanatese, non è andata oltre l’1-1, nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo a seguito dell’espulsione di Prisco. I gol sono arrivati tutti nella ripresa, prima con il vantaggio dei padroni di casa con Sbaffo, successivamente con il pareggio di Muharemovic.

Battuta d’arresto esterna per la Torres dopo otto risultati utili consecutivi. Nonostante l’iniziale vantaggio dei sardi con Fischnaller, il Rimini ha ribaltato la partita con Delcarro, Ubaldi e Morra. La Vis Pesaro, invece, ha conquistato tre punti fondamentali contro l’Olbia grazie al gol di Nicastro, allontanandosi così dalla zona playout.

Partita emozionante e ricca di gol quella tra Carrarese e Arezzo, terminata poi con la vittoria degli ospiti. Nel primo tempo, la squadra di Indiani ha centrato il doppio vantaggio con Pattarello e Guccione. Nella ripresa, i padroni di casa hanno provato a rientrare in partita con Zanon, ma il rigore trasformato da Pattarello ha riportato i bianconeri in doppio vantaggio. Non si è arresa la Carrarese che ha accorciato nuovamente le distanze con Palmieri, senza però riuscire a trovare il gol che avrebbe garantito il pareggio.

Infine, vittoria fondamentale per 1-3 del Sestri Levante nella sfida esterna contro la Lucchese. Botta e risposta nel primo tempo tra Yeboah e Pane, con i padroni di casa che hanno mancato l’appuntamento con il momentaneo vantaggio con l’errore dal dischetto di Rizzo Pinna. Nella ripresa, ne ha approfittato ancora il Sestri Levante, che ha firmato la vittoria con Margiotta e Furno.

Emmausso manda ko la Casertana, bene il Sorrento

Giornata da ricordare per il Messina, che nel giorno della storica prima volta in campo di papà Ermanno e il figlio Jacopo Fumagalli, ha conquistato un importante successo contro la Casertana. Con un gol per tempo di Emmausso, i peloritani hanno portato a casa i tre punti, utili a lasciarsi alle spalle la zona playout.

Anche il Sorrento ha festeggiato la vittoria sul campo dell’Audace Cerignola. I rossoneri si sono portati in vantaggio con Revasio e Vitale, rischiando qualcosa al 70’ dopo l’espulsione di De Francesco per doppia ammonizione. Nonostante l’inferiorità numerica, gli uomini di Maiuri hanno comunque conquistato i tre punti.