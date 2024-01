Serie C: Avellino raggiunto al 92’ dalla Juve Stabia, valanga Catania e Crotone

Serie C, Girone C: Ok il Benevento, seconda vittoria targata Auteri. Girone A: Triestina rimontata, l'Atalanta U-23 vola. Girone B poker del Pontedera

14-01-2024 10:21

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Pari-show tra Avellino e Juve Stabia, big match del Girone C di Serie C che si è disputato ieri al Partenio-Lombardi. Dilagano Crotone e Catania, ok il Benevento. Nel Girone A si è registrata la sconfitta interna della Triestina, l’Atalanta U-23 si è imposta di misura.

Serie C, Girone A e B: Triestina ko, vince l’Atalanta U-23

La Triestina spreca la ghiotta occasione di scavalcare temporaneamente il Padova al secondo posto, perdendo in casa 3-2 con l’AlbinoLeffe. I padroni di casa, avanti di due reti grazie alla doppietta di Celeghin, hanno subito la clamorosa rimonta dei lombardi, che l’hanno spuntata nel finale col micidiale uno-due di Zoma, a bersaglio all’80’ e all’84’. Sorride l’Atalanta U-23, al terzo successo negli ultimi quattro turni: i nerazzurri hanno mandato al tappeto Trento. Successo in trasferta per il Renate, la Pro Patria ne rifila tre al Novara. Pareggio a reti bianche tra Fiorenzuola e Pro Sesto. Nel Girone B di Serie C poker del Pontedera alla Fermana.

Girone C: che spettacolo al Partenio tra Avellino e Juve Stabia

Il derby campano tra Avellino e Juve Stabia è stato il big match della 21a giornata del Girone C, che si è concluso senza vincitori né vinti. La partita si è chiusa con un 2-2 spettacolare, anche se a recriminare sono i Lupi, certi di avere la partita in pugno. Nelle battute finali del primo tempo la gara s’infiamma: irpini avanti col rigore di Patierno, quindi il pareggio della capolista con l’ex di turno Mignanelli, prima del 2-1 griffato da Ricciardi pochi istanti prima di rientrare negli spogliatoi.

Quando il derby sembrava ormai segnato, la Juve Stabia acciuffa il pareggio al 92′ ancora una volta con lo scatenato Mignanelli. Ottavo pareggio in campionato per le Vespe, che mantengono i biancoverdi a sei punti di distanza. La Casertana proverà, oggi, a ridurre lo svantaggio dalla vetta.

Le altre partite del Girone C: Catania e Crotone senza freni

Il Crotone si riaffaccia sulle zone più nobili della classifica agganciando l’Avellino a quota 38 con una straordinaria dimostrazione di forza sul campo della Turris. Alle pendici del Vesuvio finisce 4-0 per i calabresi con doppietta di Guido Gomez e un rigore sbagliato da Tumminello. Stesso risultato per il Catania di Cristiano Lucarelli, che travolge il malcapitato Brindisi.

Secondo successo consecutivo per il Benevento di Auteri, che prova a scalare la classifica: i sanniti hanno battuto 2-1 in trasferta la Virtus Francavilla. Vittorie interne per il Potenza (2-0 al Latina) e il Monterosi Tuscia (2-1 al Monopoli).