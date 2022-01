Serie C, 24a giornata: Reggiana e Modena affiancate, il Bari allunga

30-01-2022 21:06

Questi i risultati odierni della ventiquattresima giornata della Serie C. Girone B: Cesena-Olbia 3-0, Entella-Modena 0-2, Fermana-Carrarese 0-0, Gubbio-Grosseto 0-0, Imolese-Teramo 1-0, Lucchese-Ancona Matelica 2-2, Montevarchi-Pontedera 0-0, Pistoiese-Vis Pesaro 0-1, Reggiana-Siena 1-0, Viterbese-Pescara 1-3. Girone C: Messina-Picerno 1-1, Paganese-Bari 1-2, Catania-Catanzaro 1-2, Fidelis Andria-Campobasso 0-1, Latina-Taranto 0-0, Monopoli-Virtus Francavilla 0-0, Palermo-Monterosi Tuscia 2-0, Potenza-Avellino 1-3, Turris-Vibonese 2-0. Nel girone C aumenta da +7 a +9 il vantaggio del Bari dato che il Monopoli è stato affiancato da Turris e Avellino, nel B invece Reggiana e Modena procedono sempre a braccetto con 11 lunghezze sul Cesena.

